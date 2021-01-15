女為借錢遭男摸臀3次 忍無可忍提性騷擾告訴

任職南投縣某公司的小蘋（化名），2019年2月間因缺資金，欲向彭姓網友借款，約在她的公司商討借款問題，遭彭男摸臀3次，經小蘋提告，一審依違反性騷擾防治法將他判刑4月，可易科罰金，彭不服上訴二審，合議庭認上訴無理由，予以駁回，全案定讞。

判決書指出，彭男於2019年1月間，經由網路交友網站認識小蘋，同年2月23日下午，他與小蘋相約在她任職的公司見面商討借款等問題，彭趁她不及抗拒，趁她坐立填寫文件、行經他面前及商談完畢於公司門口離去之際，徒手觸摸她的臀部3次，致被害人感受厭惡，調取公司內監視錄影畫面報警處理。

被害人小蘋證稱「我在公司負責行政記帳工作，當時我手邊有一筆債權還沒獲得清償，彭曾出示他有合法處理債務的證書，說可以幫我追討債權，但需要我在證書上面填寫我的基本資料、地址並親自簽名」。

「我想請彭幫忙，再加上當時我急需一小筆資金，彭曾說向他融資的話，利息比較便宜，所以我問他可不可以向他借款，他回答可以，只要把本票簽給他，他會在當天匯款給我，基於這些原因，我與他相約在我公司內辦理這些事情，沒想到遭他摸臀」。

彭辯稱「我與小蘋存有男女朋友間曖昧關係或兄妹情誼，我是基於此種關係輕輕拍打甲女臀部，表示心疼、指責她不擅於處理自身財物之意，並無性騷

擾意圖，當時雙方談論氣氛係輕鬆、自在，甚至在我第1次觸摸她臀部後，她還從我面前走過，且討論結束後，她親自送我至門口，這3次觸摸過程，她自始至終均未表達不舒服之意」。