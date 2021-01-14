不服辦理進口貨退貨 大創百貨敗訴確定

遭撤銷輸入許可證的台灣大創百貨不服關務署基隆關要求限期辦理退運提告，一審大創勝訴，基隆關上訴，最高行政法院審理，認定基隆關處分合法，今天改判大創敗訴，全案確定。

台灣大創2015年11月起至2016年5月間持經濟部國際貿易局核發的輸入許可證，向基隆關報運進口貨物201批，國貿局認為，大創以詐欺方式取得許可證，撤銷許可證，並於2018年5月通知財政部關務署。

大創不服，提行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政法院審理認為，貨物經大創向基隆關申報放行超過1年，基隆關對放行逾1年的貨物要求退運，屬違法，判大創勝訴。

基隆關不服判決，提起上訴，最高行政法院審理認為，進口貨物許可證撤銷後，發生溯及既往的法律效果，該批貨物於2015年11月至2016年5月進口，海關依舊法責令大創退運，並無不法，逆轉改判大創敗訴，全案確定。