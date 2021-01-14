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基隆關要求限期辦理退運案 大創興訟敗訴確定

中央社 / 台北14日電

因故遭撤銷輸入許可證的台灣大創百貨，不服關務署基隆關發函要求限期辦理退運而提告，一審判大創勝訴。最高行政法院今天認定，基隆關當時要求退運合法，改判大創敗訴確定。

台灣大創百貨於民國104年11月起至隔年5月間，持經濟部國際貿易局核發的輸入許可證，向財政部關務署基隆關報運進口貨物201批，但國貿局認為大創以詐欺方式取得輸入許可證，將許可證撤銷，並於107年5月間發函通知財政部關務署。

基隆關後來於107年6月4日發函要求大創限期辦理退運，大創不服陸續提出復查、訴願均遭駁回後，提起行政訴訟，請求撤銷原處分，由台北高等行政法院審理。

台北高等行政法院調查，這些貨物是從104年11月至105年5月間，經大創向基隆關申報進口，早已放行超過1年；基隆關對放行已逾1年的貨物，要求大創限期辦理退運，不符於107年5月9日施行、同年月11日生效的現行關稅法第96條第4項規定（須一年內為之），已屬違法。

北高行認定大創訴請撤銷原處分為有理由，判大創勝訴。基隆關不服，提起上訴，案件由最高行政法院審理，今天改判大創敗訴，不得上訴而確定。

最高行政法院新聞資料指出，原判決忽略這些貨物的許可證經撤銷後，發生溯及既往的效果，大創應退運貨物的構成要件事實，是於新法生效（107年5月11日）前已經實現，本應適用當時有效的舊法規定，不可能適用當時不存在的新法。

換句話說，這些貨物於104年11月至105年5月間進口時，已屬未經許可進口而不得進口的貨物，海關依當時舊法的規定，責令退運並無不法。

基隆 海關 大創

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