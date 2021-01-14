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鎮代會主席涉貪被羈押禁見 簽字指定代理主席遭控造假

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮代表會主席陳昌平因涉案在上周8日遭羈押禁見，近日竹東鎮代表依照「地方立法機關組織準則」第17條來互推代表，卻出現代表會12日發函給新竹縣政府及其他鎮代，指定鎮代陳達琳代理主席的公文，鎮代范國威表示，他認為被羈押的陳昌平竟然能親自簽名指定代理主席，實在太離譜，昨天已在律師陪同下到地檢署按鈴控告代表會秘書郭俊富圖利、偽造文書等罪嫌。

竹東鎮代會副主席鍾桂龍因違反選罷法被判1年10月被停職，主席陳昌平上周涉貪遭檢方羈押禁見。因此，代表們近日根據「地方立法機關組織準則」第17條，準備互推代理主席。

范國威說，代表會秘書郭俊富竟拿出一張便條紙，紙上有陳昌平的簽名，並寫著「本人指定陳達琳代表代理主席」，以及代表會在12日發函給新竹縣政府及其他鎮代，以有陳昌平簽名的簽名便條為由，指定鎮代陳達琳代理主席的公文。

范國威質疑，便條紙上的簽名日期為1月11日，但當時陳昌平已遭羈押禁見，不可能有機會簽名，且簽名與上述文字的筆跡明顯不同，懷疑是郭俊富造假，因此向檢方提告。

對此，新竹縣政府民政處表示， 13日已收到竹東代表會以代表會戳章發的公文，並回覆要求竹東鎮代會說明，主席不能執行職務的原因。郭俊富的電話則一直未接轉語音，無法回應此事。

遭羈押禁見的竹東鎮代會主席陳昌平11日署名指定代表陳達琳代理主席的便條紙。圖／范國威提供
遭羈押禁見的竹東鎮代會主席陳昌平11日署名指定代表陳達琳代理主席的便條紙。圖／范國威提供
鎮代范國威（左）昨天已在律師陪同下到地檢署按鈴控告代表會秘書郭俊富圖利、偽造文書等罪嫌。圖／范國威提供
鎮代范國威（左）昨天已在律師陪同下到地檢署按鈴控告代表會秘書郭俊富圖利、偽造文書等罪嫌。圖／范國威提供
代表會在12日發函給新竹縣政府及其他鎮代，以有陳昌平簽名的簽名便條為由，指定鎮代陳達琳代理主席的公文。圖／范國威提供
代表會在12日發函給新竹縣政府及其他鎮代，以有陳昌平簽名的簽名便條為由，指定鎮代陳達琳代理主席的公文。圖／范國威提供

新竹 偽造文書

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