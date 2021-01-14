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小黃司機2年半43起追撞 涉假車禍詐欺起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

王姓計程車司機涉嫌2年半來在台北市製造43起假車禍，當前方車輛要轉彎或變換車道時，故意加速向前擦撞前車，製造轉彎車未禮讓直行車假象，再向車主或保險公司請求賠償。士林地檢署偵結，依照43件詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，46歲王男從2016年1月至2019年7月起，開計程車在台北市發生車禍，多達43件，王男涉嫌駕駛小黃上路，先跟隨被害人車輛後方兩側行駛，等到被害人車輛要轉彎或變換車道，突然故意加速向前，從後方撞上車輛，製造「轉彎車未禮讓直行車」假象，藉機向被害人或保險公司求償。

經統計，王男在2年多來共計有16件獲賠，共計詐得41萬餘元的賠償金或修車費。王到案後坦承犯行，但否認詐欺，辯稱「家庭經濟壓力大，才會故意和人發生車會再求償」不是每件都有拿到錢，有些事自己賠償對方。

檢察官指出，王男在偵查中翻供，改稱未以假車禍詐欺，直行在自己車道上，都是他人打方向燈就變換車道，煞車不及才撞上，有幾件用自己的保險賠對方，如果是對方的錯，也沒有每件都申請保險。

檢察官認定，王男涉犯詐欺未遂、既遂等罪嫌，建請依照43次犯行分論併罰，全案依法提起公訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

詐欺 計程車

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