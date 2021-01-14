快訊

評／川普需要關帳號，但社群媒體需要「公共監理」

惹怒醫界、驚動總統、被老友嗆聲 楊志良出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天啊！拔光5歲孫子指甲還虐死 外婆：有高血壓不想被押

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

魏姓婦人受女兒託付，照顧5歲的外孫，她卻長期施虐，外孫不但因營養不良骨瘦如柴，她還常拿「不求人」、拖把毆打，還拔光他指甲，2019年10月外孫頭部受創喪命。魏婦被捕時稱外孫遭「阿公」附身，她動手驅趕，新北地院依凌虐幼童發育致死罪判她無期徒刑。高等法院今開延押庭，魏婦說「想要回家」。

檢警調查，男童的母親因無法同時照顧與前夫生的3個小孩，2018年7月將男童和男童的姊姊載到外婆家，但未跟外婆照面就離去，外婆不滿得獨自照顧小孩，開始凌虐。

魏姓外婆不但不給外孫吃飯，還會用繩子、鐵絲綑綁他的脖子跟手腳，並用不求人、掃把和拖把毆打，力道大到掃把柄都打斷，更狠的是用工具拔掉他的指甲。外孫不堪凌虐，還感染肺炎，前年10月31日昏迷倒地後，因顱內出血、出血性休克死亡。

偵訊時，魏婦坦承動手，但有些傷是她覺得外孫被他阿公附身，為了「驅靈」才動手，有些則是教訓他調皮。魏婦主張有精神疾病，希望減刑，但新北地院發現醫院鑑定結果正常，認為她手段殘忍、犯後態度惡劣，判無期徒刑，褫奪公權終身。

高等法院今開延押訊問庭，魏婦表示「想回家」，說自己「不會亂跑」；律師辯護稱單以涉犯重罪無法成為羈押理由，本案是由魏婦一人所為，沒有勾串、逃亡疑慮，希望撤除羈押。

高檢署公訴檢察官表示，未來還要詢問男童的姊姊，不羈押將有勾串可能，羈押理由仍存在；律師則說姊姊目前被安置，魏婦無法接觸，沒法串證。魏婦向法官表示腳有疔子，看守所無法處理，且她血壓會飆高，也需要吃安眠藥。是否繼續羈押，待合議庭評議。

魏姓婦人虐待5歲的外孫致死，新北地院依凌虐幼童發育致死罪判她無期徒刑，高等法院今開延押庭，魏婦向法官說「想要回家」。記者王宏舜／攝影
魏姓婦人虐待5歲的外孫致死，新北地院依凌虐幼童發育致死罪判她無期徒刑，高等法院今開延押庭，魏婦向法官說「想要回家」。記者王宏舜／攝影

新北 律師

延伸閱讀

仙女班班主 關7個月送加護病房

想遠離高血壓？《當張仲景遇上史丹佛》用科學思維帶你理解經典中醫

高血壓比主動脈剝離更可怕！日常「致命飲食習慣」曝光...超多人每天都吃

羈押率百分百 這單位新據點形成高雄「司法特區」

相關新聞

高雄富商送40萬遭拒婚 怒告小20歲女友詐欺逼還錢

高雄60歲葛姓醫材富商去年初與小20歲的郭姓女子交往，並陸續致贈40萬現金，不料不到3個月就感情生變；葛怒指控兩人以結婚...

台灣可用瘦肉精假訊息不罰！簡易庭：確實讓民眾一頭霧水

台南市郭姓女子去年9月18日在其臉書帳號張貼「呦！搖落去~農委會上星期五已經偷偷通過，台灣養豬業者也可以使用瘦肉精......

小黃司機2年半43起追撞 涉假車禍詐欺起訴

王姓計程車司機涉嫌2年半來在台北市製造43起假車禍，當前方車輛要轉彎或變換車道時，故意加速向前擦撞前車，製造轉彎車未禮讓...

天啊！拔光5歲孫子指甲還虐死 外婆：有高血壓不想被押

魏姓婦人受女兒託付，照顧5歲的外孫，她卻長期施虐，外孫不但因營養不良骨瘦如柴，她還常拿「不求人」、拖把毆打，還拔光他指甲...

他躲警察酒測蛇行、超速、逆向上國道 法官這樣判

池姓男子有酒駕紀錄，去年8月又酒駕遇警察臨檢，他為免再次受罰，從台北市萬華區駕車一路逃逸到南港區，在北二高逆向上匝道，台...

2人散播「因疫情封校」假訊息 竹檢做出緩起訴處分

新冠肺炎疫情延燒，新竹市警方13日接獲報案，有民眾透過LINE及臉書謠傳因疫情有校園「已封校」的疫情假訊息，2名散播不實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。