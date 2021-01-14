他躲警察酒測蛇行、超速、逆向上國道 法官這樣判

池姓男子有酒駕紀錄，去年8月又酒駕遇警察臨檢，他為免再次受罰，從台北市萬華區駕車一路逃逸到南港區，在北二高逆向上匝道，台北地院審理，依妨害公眾往來安全罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

池2019年在新北市酒駕被判刑4月、罰款12萬元執行完畢，去年8月10日晚間9時許，駕駛小貨車在萬華區環河南路、和平西路被警察攔檢，他為躲酒測，加速逃逸，沿途超速、蛇行、任意變換車道，還在北二高南深段逆向開上國道，又違規迴轉，於晚間9時18分棄車逃逸。

檢警偵辦，池坦承為避開酒測而逃逸，依員警職務報告，池在快速道路、高速公路上危險駕駛，根據中央氣象局網頁列印資料，他拒酒測一路狂奔時，天空下雨，證明他恣意在下雨的晚間為逃避警方追緝，行為已明顯威脅其他人車往來的安全，將他起訴。

法院判決說，池曾酒駕被罰卻再犯，依累犯加重其刑；他明知危險駕駛會危害人車安全、造成用路人恐懼，仍沿路以蛇行、超速、逆向、任意變換車道等駕駛行為逃逸，除徒費國家成本，過程更可能造成執法人員的危險，耗費社會成本甚鉅，依法判刑。

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