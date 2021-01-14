日商極訊王負責人夫妻吸金63億 檢調搜索約談17人

台北地檢署。本報資料照片

日商「極訊王」、「日訊」與「天訊公司」負責人徐明賢、安土美津子（日籍女子）夫妻，涉於世貿中心等場所開設說明會，招攬投資人加入吸金集團，以販售及轉租視訊電話、平板電腦為由，吸金逾63億元，約2400百人受害；調查局今天兵分17路搜索相關公司地點，帶回徐明賢等17人詢問，晚間依違反銀行法移送台北地檢署複訊。

徐明賢、安土美津子（ Mitsuko azuchi）以老鼠會模式，推銷每組14萬7千元的視訊電話及平板電腦，佯稱滿3個月後可拿回租金6千元，形同30個月就能回本，且每銷售1組可獲「推薦獎金」1萬4千元、「輔導獎金」1萬元。

據調查，徐明賢未經許可，從2013至2020年間，在全台各地開設公司，招攬蘇龍海、李玉龍、林良政、高慧萍擔任下線，透過開說明會等方式招攬客戶，聲稱購買產品3年契約到期後，所有權移轉回公司，期間每組電話保證每月可回租6千元。

台北地檢署今天指揮調查局北機站、高雄市調查處、台北市調查處在全台各地搜索，約談17人，預計有5名被告移送檢方複訊。