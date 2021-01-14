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跟風恐嚇王婉諭「還有兩個可以砍拿去做燈籠」 遭判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

立法委員王婉諭遭王姓家庭主婦在網路上留言「沒關係！牠還有兩個可以砍！」當時跟風的凃姓網友留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」，遭依恐嚇罪嫌起訴。士林地院依恐嚇危害安全罪處2月徒刑，可易科罰金，緩刑3年，接受法治教育6場次。

王姓婦人去年1月11日晚上，用手機在自己臉書上公開貼文「愚天，大港，淋常左這些爛咖都能上，誰在說舉頭三尺有什麼死人骨頭，就請自便！」匿名網友在王女貼文留言「小燈泡媽也上了，我去！」，王女又留言「沒關係！牠還有兩個可以砍！」等語，遭法院依恐嚇危害安全罪，判處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

凃明知王婉諭是小燈泡媽，且還有育有其他子女，基於不法犯意，以暱稱發表「還有兩個可以砍拿去做燈籠」呼應王姓婦人的留言，以此加害王婉諭子女生命，王婉諭接獲他人轉知查看訊息而心生畏懼，提告恐嚇。

法官認為，民主之可貴在於每個人在公共事務上，均得發表自己的想法和意見，但自由非毫無限制，凃與王婉諭互不相識，卻在他人公開臉書頁面留言發表上述內容，客觀上除以使人心生恐懼，已超越法律規範界線；王婉諭因女兒遇害身亡遭受重大打擊，凃的行為使王再度產生所育子女人身安全可能受到威脅危害之恐懼，且網際網路發達，凃的行為極可能引起他人仿效。

法官考量，凃承認犯罪，希望可以向王婉諭道歉，認為已知悔悟給予緩刑機會，依照恐嚇危害安全罪，處2月徒刑，可易科罰金。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，接受法治教育6場次。可上訴。

凃姓網友在他人臉書跟風留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」遭判處2月徒刑，緩刑3年。圖／本報資料照片
凃姓網友在他人臉書跟風留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」遭判處2月徒刑，緩刑3年。圖／本報資料照片

王婉諭 恐嚇

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