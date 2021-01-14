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年輕時不照顧妻兒還潑油放火 老了跟小孩要錢法官不准

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市81歲賴姓老翁年輕時常因詐欺、背信案件入獄、不思工作賺錢，年老住在安養中心，每個月領補助的錢不夠生活，轉向2次婚姻的兒子女兒要錢，其中二婚女兒審理時怒稱，賴翁多年不在家，一回家就跟她母親討錢，還曾對她潑油想放火燒死她，拒絕給付扶養費，法院認為，賴翁長期未盡人父之責，免除女兒扶養義務，可抗告。

賴翁聲請指出，他曾有2段婚姻但後來都已離婚告終，第一段婚姻育有2子、第二段婚姻育有2女，他現在已年邁無工作能力，每月領的中低收老人津貼7千多元都幾乎繳給安養中心，但少家法院2019年裁定免除兒子們的扶養義務、長女罹患嚴重憂鬱症無法工作，因此要求二女兒每月給付2千元扶養費至他死為止。

審理時，二女兒則痛批賴翁生性好逸惡勞，不思正常工作，詐騙取財成習，除了入監服刑，其他在外時間也不常回家，她從小看母親一人辛苦扶養她們長大，偶爾還會遇到賴翁的債主上門暴力討債，賴翁一回家就是跟母親要錢，拿不到錢就惡言相向，甚至動手毆打母親，還有次對她潑去漬油想燒死她。

高雄少年及家事法院法官調查後認為，賴翁在其兒女成長過程中近乎缺席，已違人父應盡扶養責任及義務且情節重大，加上父女間長期情感疏離，要女兒負起扶養義務顯然有失公平，裁定免除女兒扶養義務，可抗告。

高雄市賴姓老翁年輕時詐騙取財成習不常回家，老了想跟小孩要扶養費，被法官判駁回。示意圖。圖／聯合報系資料照片
高雄市賴姓老翁年輕時詐騙取財成習不常回家，老了想跟小孩要扶養費，被法官判駁回。示意圖。圖／聯合報系資料照片

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