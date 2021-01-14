不爽前女友罵「渣男」 他連名帶姓PO對方個資吃官司

新北一名施姓男子與前女友分手後鬧不合，前年8月見對方在網路論壇批他「渣男」，竟在留言散布對方姓名、電話、地址和父母親名字，結果吃上官司，今天被新北地院依違反個資法判刑2月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，施男因感情糾紛，與前女友有多項刑、民官司。前年8月，他見對方在網路論壇批評他「前任渣男友」，一時氣憤，於是將對方個資全PO上網，雖然事後下架留言，但還是被對方告上法院。

審理時，施男否認犯行，堅稱是對方不斷騷擾自己和家人，又在網路放話毀損他的名聲，才會以此方式嚇阻，希望對方停止騷擾行為。另外，他也辯稱自己事後覺得留言不妥，已主動撤文，未對前女友造成任何財產上的利益損失，應無違反個資法的疑慮。