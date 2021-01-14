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不爽前女友罵「渣男」 他連名帶姓PO對方個資吃官司

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名施姓男子與前女友分手後鬧不合，前年8月見對方在網路論壇批他「渣男」，竟在留言散布對方姓名、電話、地址和父母親名字，結果吃上官司，今天被新北地院依違反個資法判刑2月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，施男因感情糾紛，與前女友有多項刑、民官司。前年8月，他見對方在網路論壇批評他「前任渣男友」，一時氣憤，於是將對方個資全PO上網，雖然事後下架留言，但還是被對方告上法院。

審理時，施男否認犯行，堅稱是對方不斷騷擾自己和家人，又在網路放話毀損他的名聲，才會以此方式嚇阻，希望對方停止騷擾行為。另外，他也辯稱自己事後覺得留言不妥，已主動撤文，未對前女友造成任何財產上的利益損失，應無違反個資法的疑慮。

法院調查，施男在警詢時曾坦承行為違法，並表示「我只能用這麼激烈的方法來勸阻前女友的行為」，足見其行為並非單純嚇阻對方繼續發文，而是有挾帶報復反擊的意味。另外，施男雖稱留言已經下架，但檢警調查證據顯示該篇留言已至少6人點閱，足見個資已經外洩，因此依其犯罪情節和犯後態度量刑。

施姓男子與前女友分手後鬧不合，前年8月見對方在網路論壇批他「渣男」，竟在留言散布對方姓名、電話、地址和父母親名字，反害自己被新北地院依違反個資法判刑。示意圖／Ingimage
施姓男子與前女友分手後鬧不合，前年8月見對方在網路論壇批他「渣男」，竟在留言散布對方姓名、電話、地址和父母親名字，反害自己被新北地院依違反個資法判刑。示意圖／Ingimage

個資 新北 分手

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