她嫌「生小孩屁股變大」 密醫瞎掰1次縮臀7公分遭判刑

吳姓婦人嫌「生小孩屁股變大」，向自稱是「美國ACA脊髄認證醫師」的林姓男子求診，林推拿前丈量她臀圍，「灌水」稱有93公分，推拿後說變成86公分，一次推拿就縮小7公分；吳婦事後因受傷提告。台北地院依非法執行醫療業務罪判林8月徒刑，沒收1千元診療費；林上訴，高等法院改判6月徒刑，得易科罰金。

林姓男子沒有醫師資格，他卻從2017年3月6日起在台北市住處成立工作室，以「美國ACA脊髄認證醫師」名義自居，號稱是整脊、骨盆矯正專業，替患者做中醫傷科推拿。

2018年7月15日傍晚，因吳姓婦人覺得產後骨盆變大而找上林，她先繳交1千元診療費，希望林能幫忙推拿骨盆、助骨盆縮小。

林先以皮尺測量婦人的臀圍，謊報她的臀圍有93公分，接著再叫婦人側躺，他用膝蓋壓住婦人骨盆處，再用身體的重量施力髖骨兩側；他力道漸近加重，刺激髖關節周圍的穴道，婦人當場覺得骨盆、腰部痠痛。

推拿完畢後，林再拿皮尺測吳婦臀圍，說是已經縮小為86公分，吳婦驚訝一舉就縮了7公分。但後來吳婦發現整脊無效，還曾和丈夫登門理論。

高等法院認為，林自承經過他推拿骨盆後可使骨盆縮小，既然是以矯正骨盆大小為目的，且經他診察後再推拿，即算是「中醫傷科推拿」的醫療行為，林違反醫師法犯刑明確。高院認為林觸犯了醫師法非法執行醫療業務罪和刑法詐欺取財罪，應從較重的非法執行醫療業務罪論處。