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地下六合彩年金流破千萬 總組頭在「房中房」隱蔽簽賭
61歲吳姓男子涉嫌在家中「房中房」經營六合彩地下簽賭，再用衣櫃掛滿衣服遮掩簽賭站入口，吳男幾乎宅在家不出門，經士林分局警方長期蒐證，持搜索票上門查緝，撥開衣物、推牆壁，才發現秘密工作室，破獲大型簽賭站，依照賭博罪移送偵辦。
據悉，吳姓男子曾有賭博前科，如今利用重慶北路四段老公寓有房中房格局，在一處約2坪大的小房間，涉嫌長期擔任六合彩地下簽賭站總組頭，收到下游的簽注單後再傳真簽賭，金流預估一年超過千萬元。
警方搜集情資發現，吳男在自家設立六合彩地下簽賭站，整天宅在家不出門，就像是沒住在此處，經約三周蒐證後，本月7日持搜索票前往查緝，在房間床邊的衣櫃後方，發現牆面內還有一間小房間，也就是簽賭工作室，當場查扣列表機1臺、智慧型手機1支、計算機1臺、簽注單數十張及簽注說明規則等證物，全案依照賭博罪嫌移送偵辦。
警方在此呼籲，賭博常造成社會治安及家庭問題，為有效淨化治安並打擊不法，本分局將持續加強賭博查緝力道，並呼籲不法之徒不要心存僥倖，警方查緝不法之決心絕不因防疫而鬆懈，以維護人民安全的生活環境。
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