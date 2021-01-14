地下六合彩年金流破千萬 總組頭在「房中房」隱蔽簽賭

61歲吳姓男子涉嫌在家中「房中房」經營六合彩地下簽賭，再用衣櫃掛滿衣服遮掩簽賭站入口，吳男幾乎宅在家不出門，經士林分局警方長期蒐證，持搜索票上門查緝，撥開衣物、推牆壁，才發現秘密工作室，破獲大型簽賭站，依照賭博罪移送偵辦。

據悉，吳姓男子曾有賭博前科，如今利用重慶北路四段老公寓有房中房格局，在一處約2坪大的小房間，涉嫌長期擔任六合彩地下簽賭站總組頭，收到下游的簽注單後再傳真簽賭，金流預估一年超過千萬元。

警方搜集情資發現，吳男在自家設立六合彩地下簽賭站，整天宅在家不出門，就像是沒住在此處，經約三周蒐證後，本月7日持搜索票前往查緝，在房間床邊的衣櫃後方，發現牆面內還有一間小房間，也就是簽賭工作室，當場查扣列表機1臺、智慧型手機1支、計算機1臺、簽注單數十張及簽注說明規則等證物，全案依照賭博罪嫌移送偵辦。