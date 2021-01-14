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出售補助款判刑7年定讞 花蓮縣議員陳英妹喊冤：我沒做

聯合報 / 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣議員陳英妹民國95年間出售議員補助款，由陳姓友人向廠商收下新台幣53萬元賄賂，遭判刑7年，最高法院駁回她的上訴，全案定讞。已連任4屆議員的陳英妹今天中午聞訊激動喊冤，強調「我可以向天發誓，我沒做！」

71歲的陳英妹為花蓮縣第7選區（平地原住民）縣議員，從代表做起，民國95年當選第16屆縣議員，連任4屆，從政近30年。議會同僚今天獲知她被判刑定讞的消息，都非常驚訝，為她抱不平。一名同僚說，陳英妹為人正直、敦厚，也很謙和，在議會這麼多年，都是為農民發聲，爭取農路、建設等，法院根本是「隨便亂判」。

陳英妹因為涉及民國95年出售300萬元議員補助款額度給業者，花蓮地院一審依不違背職務收受賄賂罪，判刑12年，褫奪公權5年；花蓮高分院更二審改判7年，褫奪公權5年。案經最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。

陳英妹今天在部落會勘，得知判刑定讞，心情相當激動說，「我對天發誓我沒有做這個事情，我如果有做這種事情，我對得起選民嗎？」她說，自己民國83年當選代表，踏入政壇，到現在從來沒有坑過別人一毛錢，「怎麼可以把沒做的事情套在我頭上！」

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，將依法定程序啟動防逃機制，也已經有適當作為來確保執行順利。至於要求何時到案，基於隱私因素暫不便說明。

花蓮縣議員陳英妹。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員陳英妹。記者王燕華／翻攝

農民 原住民 檢察官

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