屏東麟洛鄉前、後任鄉長都收賄！法院判關7年、8年定讞

屏東縣麟洛鄉前、後任鄉長李新煌、蔡志和，利用職務收受承包工程廠商賄賂，分別收253萬元、457萬元工程賄款，一、二審均依貪汙罪判刑7年、8年徒刑；蔡志和不服上訴，最高法院駁回，全案定讞。

李新煌擔任麟洛鄉第15、16屆鄉長期間，蔡志和是機要秘書；李新煌2014年卸任後，由蔡志和當選鄉長，兩人在鄉長任內辦理步道、景觀、自行車道等工程案，收受廠商標案價金5%到15%不等賄賂，李新煌收253萬元、蔡志和457萬元，以限制性招標或降低標金等方式護航廠商得標，並確保請款及驗收順利，提高廠商獲利，且多以現金收賄，地點甚至在辦公室跟自家，膽大妄為。