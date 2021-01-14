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新北國二女生上學校合作社竟遭掀衣吮胸 員工改重判4年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

中和某國中員生消費合作社林姓員工趁女學生來買食物時，先後撫摸、吸吮國二女生胸部，新北地院依對未滿14歲之女子為猥褻之行為判林1年2月徒刑，高等法院改依加重強制猥褻罪判他4年徒刑。

2018年12月，林姓員工趁沒有其他學生在場，揮手示意一名女學生進到合作社內的L型櫃台，接著他伸進女學生的上衣衣領和內衣，撫摸她的胸部。一個星期後，女學生又上門，林掀開她的衣物後，直接用嘴巴吸吮胸部；這名女學生在安置期間向社工透漏秘密，東窗事發。

林在偵查時表示在合作社工作6年，因這名女學生每天早上都會來拿早餐，她都是第1個或第2個來拿，對她有印象。但一審審理期間，林卻改口實際上只在合作社工作3個月，不知道女學生的年紀和年級，因女學生體型蠻成熟的，也比別人豐滿，「不像一般國中生」。

不過新北院在實施交互詰問時，觀看被害人的外觀和回答方式，認為她和一般同齡少年一樣，沒有超齡表現，戳破林的謊言。

除林上訴外，檢察官也不服一審認定，上訴高等法院。高院認為林姓員工未經被害人同意，強行對身心發展還不成熟的女學生猥褻，壓抑了她的性自主權，也違反她意願，應該以強制猥褻罪論處。

高院認為林在合作社工作多年卻不知分寸，竟趁女學生買食物時猥褻，至今未與被害人和解，綜合評價惡性後，改判刑4年。本件得上訴。

中和某國中員生消費合作社林姓員工趁女學生來買食物時，先後撫摸、吸吮一名女學生胸部，新北地院依對未滿14歲之女子為猥褻之行為判林1年2月徒刑，高等法院改依加重強制猥褻罪判他4年徒刑。示意圖／ingimage
中和某國中員生消費合作社林姓員工趁女學生來買食物時，先後撫摸、吸吮一名女學生胸部，新北地院依對未滿14歲之女子為猥褻之行為判林1年2月徒刑，高等法院改依加重強制猥褻罪判他4年徒刑。示意圖／ingimage

猥褻 社工

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