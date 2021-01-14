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拿補助款額度向廠商收賄 花蓮縣議員陳英妹判關7年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

花蓮縣議員陳英妹15年前出售議員補助款額度給廠商，透過友人從中索賄90萬元，花蓮高分院更二審依貪汙罪判刑7年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，陳英妹明知議員可用補助款向縣政府建議補助機關、學校建設，她2006年把300萬元補助款額度讓給廠商，並要求對方支付90萬元作為對價，廠商也同意。

廠商事後找到光復國中採購產品，陳英妹得知後經由花蓮縣議會，向花蓮縣政府建議用100萬元補助款協助光復國中，採購投影機、電動螢幕、數位講桌等設備。

廠商事後發現購買陳英妹300萬元補助款額度，雖100萬元用在光復國中外，其餘200萬元遲遲沒有下落；經催討，陳英妹推由友人出面協商，但友人未經陳英妹同意，再「加碼」要求廠商給付40萬元，作為購買200萬元補助款的對價，但廠商付錢後，友人仍未提供200萬元補助款額度供規劃。

歷經多年審理，花蓮高分院更二審認為陳英妹身為縣議員，卻不知廉潔遵守法紀，反而和友人一起出售億元補助款牟利，且收賄金額不小，背離選民付託，加上她犯後飾詞狡辯，未見悔悟，態度不佳，因此依違反貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判刑7年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴定讞。

花蓮縣議員陳英妹。圖／翻攝自花蓮縣議會網站
花蓮縣議員陳英妹。圖／翻攝自花蓮縣議會網站

收賄 貪汙

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