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高雄富商送40萬遭拒婚 怒告小20歲女友詐欺逼還錢

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄60歲葛姓醫材富商去年初與小20歲的郭姓女子交往，並陸續致贈40萬現金，不料不到3個月就感情生變；葛怒指控兩人以結婚為前提在一起，怒告郭女及郭父詐欺，但高雄地檢署認為郭女「沒承諾要嫁」，他也是主動掏錢資助，處不起訴；葛另告民事要求還錢，也遭雄院判敗訴，可上訴。

從事醫療器材的葛姓男子指控，2019年底認識護理人員郭姓女子，2020年1月進而交往，但郭女謊稱會跟他結婚，使他因看女方月薪4萬，1月底便匯10萬元讓郭女安心，也讓她幫他買衣服、鞋子等置裝；同年2月中，葛又允諾「我幫你付2月至4月的生活費加上房貸」，再匯款30萬元。

不料郭姓女子去年3月起就避不見面，兩人6月間曾談判，仍無法達成結婚共識，決定分手，葛姓男子認為郭女根本騙人，葛還指也送過郭女父親不少禮物，「如果不要把女兒嫁給我，就叫她跟我說，為何郭父一而再再而三收禮物」，提告控訴郭女及父親皆犯詐欺取財罪嫌。

郭女辯稱，每段感情都是以結婚為前提，但跟葛姓男子沒有婚約、也沒口頭承諾要嫁給他，是葛覺得她上班辛苦還要付房貸，才主動匯錢，從沒主動開口要錢或要葛送東西給父親。

檢方調查，葛姓男子應訊承認，「因為我比她大20歲，我喜歡她，我愛她，想跟她一起，以結婚為前提在談戀愛，所以我什麼都願意付出，所以才願意匯款」、「郭女沒有說要嫁給我，她說她要找結婚對象」，可見葛是基於男女情愫，主動提供資金，難認定郭女或郭父有用詐術，不能因感情生變就指交往之初就有詐欺意圖。

葛姓男子在提告詐欺不起訴後，另起訴民事主張不能達成結婚目的，匯款的贈與契約就失效，要求郭姓女子返還40萬元不當得利；郭女仍稱是葛主動贈送，且她要分手，是因發現他疑在中國大陸另有女友及子女。

民事庭的法官勘驗兩人的對話紀錄，認為無法證明葛姓男子匯款時，兩人有達成「倘日後不能結婚，即須返還系爭款項」的贈與附帶條件，判郭女不必還錢。

高雄60歲葛姓醫材富商交往小20歲的郭姓女友，匯款40萬仍遭分手，事後提告詐欺取財罪嫌不起訴，告民事要求還錢也敗訴。本報資料照
高雄60歲葛姓醫材富商交往小20歲的郭姓女友，匯款40萬仍遭分手，事後提告詐欺取財罪嫌不起訴，告民事要求還錢也敗訴。本報資料照

結婚 詐欺 分手

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