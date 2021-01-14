大三生花7200元「租女友」3小時 違規拉衣看胸被告猥褻判刑

陳姓大三學生花7200元租「出租女友」3小時，依規則，他只可以牽手、摸頭、擁抱，但陳犯規撫摸對方大腿內側、翻開衣領瞄她胸部並襲臀，女方數度抗議無效。陳事後被依強制猥褻罪起訴，台北地院判他6月徒刑，得易科罰金，高等法院今駁回上訴。

2019年7月，陳透過LINE與「愛演戲─臨時演員」仲介公司聯繫，詢問出租女友服務，仲介公司以3小時、7200元的代價介紹臨時女友給他，約定出租時間從8月2日晚上6點至9點，且囑咐租用期間只能牽手、摸頭和擁抱。

陳與出租女友約在台北車站，兩人先到速食店用餐，再步行到大安森林公園。期間，陳恐嚇說想帶女生回家「我會綁架妳」，也說同學會約炮，還說她看起來像常被欺負的樣子；女方擔心對方想要發生性行為，相當害怕，但因3小時還沒到，不敢擅自離去。

在大安森林公園陰暗處，陳姓大學生開始「違規」，不斷撫摸女方生殖器附近的腿根、腹部、臀部，還翻看她的胸部，直到3小時「時間到」，才讓女方離開。女方一離開後，馬上向市警大安分局報案。