指蘇嘉全喬司法 屏東議員賠16萬「洗門風」獲撤告

屏東縣議員王景山指前立法院長蘇嘉全「喬司法」被控誹謗罪，檢察官起訴王；台北地院今天開庭，安排他與蘇嘉全的律師調解，調解成立，和解條件是王賠16萬元、當面道歉後，蘇嘉全同意撤回告訴，法官近日將作公訴不受理判決。

對於賠錢「洗門風」換撤告，王景山庭後說，已向蘇嘉全當面道歉，「大家都好朋友啦」，連聲稱謝後離開法院。

檢調2019年4月偵辦誠美材掏空案，有周刊報導稱，蘇震清私下購買郡宏光電股票、捲入誠美材經營權糾紛等，王景山認為蘇震清涉內線交易，2019年11月28日帶近百名屏東鄉親到台北地檢署抗議。

王景山當時說「我們要告訴蘇嘉全，你違法，你喬司法，讓蘇震清敢違法、敢內線交易，那麼，你又能夠隻手遮天，能夠讓蘇震清可以無法無天」，王還說「希望北檢可以趕快硬起來，趕快辦蘇震清的誠美材案」等。