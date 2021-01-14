宜蘭賴良洲「送蘋果」丟了議員資格 高院二度判他無罪

國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部前主委賴良洲參與2018年宜蘭縣議員第2選區選舉，涉購市價240元的蘋果禮盒16盒給3名選民換取支持，宜蘭地院依公職人員選舉罷免法判他3年徒刑，褫奪公權5年。高等法院去年改判賴無罪，但最高法院撤銷發回，高院更一審今還是判無罪。

賴良洲被同選區候選人林金龍、檢方提當選無效訴訟，一審判賴良洲勝訴，但案件上訴，但高院民事庭去年3月改判當選無效確定，遺缺由「落選頭」林金龍遞補。當時刑、民事判決迥異引發爭議，賴還說「前後判決不同，讓人難以信服」。

賴良洲2018年9月11日當日，前往吳姓、張姓婦人和陳姓男子家送水果禮盒，證人說賴從事殯葬業，「有送禮習慣」。宜院批評賴賄選敗壞選風、侵蝕民主政治，但高院前審認為，如果賴良洲有意賄選，何不選擇在投票日前幾日再秘密發現金，反在投票日前兩個多月公開送240元蘋果禮盒？以現今民眾的生活經濟水準，240元的蘋果禮盒是否達到行賄的相當對價關係、影響投票意志，很有問題，改判被告無罪。

高院前審認為，從賴良洲當天的整體行止來看，送禮的對象確實包括協助他處理殯葬事宜的友人，賴辯稱當天連續送禮的對象不只吳婦等3人，是事實。從賴良洲處所扣案的筆記本顯示，日期多是2016、2017年期間，沒有任何與檢察官指控的行賄相關資料；扣案名冊也提到有「不送餅」、「水」、「餅+水」、「水果」等內容，對象涵蓋地方人士、記者、漁會幹部、代表、里長、郵局、鐵路局等人士，也包括「親戚」。

寫有「親戚」欄位的名冊，下方記載「2017年中秋餅160盒×460」、「水果50盒」等，沒有其他與投票行賄有關的特殊內容，也沒有選務機關發出的正式資料內容，高院前審認為難以推論賴行賄，也證明他往年中秋有送禮的習慣。

最高法院質疑賴送蘋果時，請託張婦等3人支持，沒有對價關係？且賴在偵查中已自白認罪，相關證人證詞為何不能作為賴行賄的補強證據？撤銷發回高院更審。