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可疑越界大陸「三無」油船 被重罰300萬強制驅離出境

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹海巡隊去年11月19日在龍鳳港基線外23.7浬限制水域處帶案查扣越界陸籍「湘臨澧輔2000號」油船，該船塗抹掩蓋船名、非法越界並裝載約100噸油料及豬肉11公斤，經重罰300萬元後，13日由新竹海巡隊派遣3562艇驅離出境。

新竹海巡隊指出，陸籍「湘臨澧輔2000號」油船為三無船舶（無船名、無船籍證書及無船籍港），規避大陸地區監督管理站檢查即出港，適逢新冠肺炎疫情嚴峻，該船違法進入限制水域，嚴重影響民眾衛生安全。

海巡署艦隊分署調查後，該船違規行為事證明確，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條、第80-1條及同法施行細則第42條規定，處以罰鍰300萬元，經確定罰鍰已匯入國庫，13日由新竹海巡隊派遣3562巡防艇將該船及6名大陸船員驅離出境。

新竹海巡隊表示，為彰顯政府維護漁業資源的決心，「護永專案」將持續不間斷執行，確保漁民海上作業權益，藉此能讓國人「立即、有效」感受到海巡署嚴正執法的強力作為，說明政府維護海洋資源與護漁之精神不打折扣，更向國人宣示海巡保育執法絕不鬆懈。呼籲民眾若發現海上不法或違規情事，請撥打「118」報案服務電話，海巡署將立即前往處理。

新竹海巡隊去年11月19日在龍鳳港基線外23.7浬限制水域處帶案查扣越界陸籍「湘臨澧輔2000號」油船。圖／新竹海巡隊提供
新竹海巡隊去年11月19日在龍鳳港基線外23.7浬限制水域處帶案查扣越界陸籍「湘臨澧輔2000號」油船。圖／新竹海巡隊提供

海巡署 新竹 護漁

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