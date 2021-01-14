可疑越界大陸「三無」油船 被重罰300萬強制驅離出境

新竹海巡隊去年11月19日在龍鳳港基線外23.7浬限制水域處帶案查扣越界陸籍「湘臨澧輔2000號」油船，該船塗抹掩蓋船名、非法越界並裝載約100噸油料及豬肉11公斤，經重罰300萬元後，13日由新竹海巡隊派遣3562艇驅離出境。

新竹海巡隊指出，陸籍「湘臨澧輔2000號」油船為三無船舶（無船名、無船籍證書及無船籍港），規避大陸地區監督管理站檢查即出港，適逢新冠肺炎疫情嚴峻，該船違法進入限制水域，嚴重影響民眾衛生安全。

經海巡署艦隊分署調查後，該船違規行為事證明確，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條、第80-1條及同法施行細則第42條規定，處以罰鍰300萬元，經確定罰鍰已匯入國庫，13日由新竹海巡隊派遣3562巡防艇將該船及6名大陸船員驅離出境。