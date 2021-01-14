夫以出差為由離台 妻發現他帶小三出國還自拍性愛影片

男子阿雄屢以出國工作為由離台，妻子小蘋卻發現丈夫至關島出遊，經原告查詢航空公司訂票紀錄，始知悉丈夫小三小芬多次出國同宿，並在丈夫的隨身碟發現他及小三的性愛影片，請求損害賠償新台幣100萬元，台中地院決阿雄及小芬連帶償新台幣40萬元。

小蘋（化名）主張，她與阿雄於2013年10月10日結婚，同年11月14日離婚，再於2017年7月1日二度結婚，並育有2名未成年子女。至2019年12月間，她發現丈夫屢以工作為由離家不歸，再於2020年1月15至18日期間，再以出國工作為由離台。

阿雄返家當日，小蘋發現他是到關島出遊，經她查詢航空公司訂票紀錄，始知悉丈夫多次與小芬（化名）出國同宿。經她質問阿雄，他坦承與小芬交往許久，且要求與她離異，但她為維護家庭健全，予以拒絕。未料，丈夫事後離家不歸，與小芬同居，致她痛苦不已。

後來，阿雄因另案被羈押，小蘋至他的租屋處查看，發現阿雄遺留的隨身碟

及親手製作饋贈的禮物盒，經檢視資料，其中包含阿雄自拍性愛照及性愛光碟，足認阿雄與小芬嚴重逾越男女間正常相處之分際，破壞小蘋家庭圓滿幸福，請求連帶賠償新台幣100萬元。

阿雄辯稱無逾矩情事，小蘋違法取得隨身碟資料，不得作為證據使用。且小蘋早有外遇，與他感情不睦許久，雙方僅為維護家庭健全形態，始維持夫妻名分，實則貌合神離多年，小蘋自無所謂配偶權受重大侵害可言。再者他目前無資力且身陷囹圄，請從輕酌定賠償金額。