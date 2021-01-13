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夜店舞台上模擬火辣性愛動作 3舞者認錯：不知台灣法律

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夜店舞台上模擬火辣性愛動作 3舞者認錯：不知台灣法律

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區一家夜店9日重新開幕，因有三名舞者在舞台上穿著緊身衣，模擬性愛動作，台中市第四警分局今天下午4時許通知涉案蔡姓現場管理人、劉姓店長，以及三名來自白俄羅斯的舞者（兩女一男），五人都承認涉案，外國舞者辯稱，不知台灣法令，「以後不會有大膽演出」，全案警詢後依妨害風化罪，將5人函送台中地檢署偵辦。

今天下午4時許，涉案的夜店蔡姓現場負責人（30歲）、劉姓店長（46歲）、3名白俄羅斯舞者（一男31歲、一女28歲、一女31歲）等5人，都到台中市第四警分局大墩所說明案情，涉案5人都承認涉案，表示後悔，外國舞者說，因為不知道台灣法令，以後會配合台灣法令，不敢再有大膽演出，全案依妨害風化罪，函送台中地檢署偵辦。

臉書粉專「黑色豪門企業」，11日上午發布一段南屯區夜店內女舞者的表演影片，影片中2名女舞者在穿著緊身衣，熱舞擺臀，甚至模擬多人性行為的動作，影片上線後，引發台中市第四警分局大墩所關注，依法偵辦，起初詢問時，涉案業者辯稱，女舞者是穿緊身衣「三點不露」，沒有違法，但今天下午到案時，才又改口認錯。

大墩派出所表示，業者僅以「三點未露」自信未違法，但刑法妨害風化猥褻定義，依大法官會議第407號解釋文精神，略以猥褻，乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化之出版品而言。

大墩所表示，解釋文中提到，猥褻出版品與藝術性、醫學性、教育性等出版品的區別，應就出版品整體特性及其目的而為觀察，並依當時的社會一般觀念定之，因此全案需以究辦來維護善良社會風俗。

台中市南屯區夜店9日凌晨有國外舞者穿緊身衣，模仿性行為動作，在台上熱舞，警方今天下午通知涉案5人到案，並依妨害風化罪送辦。圖／讀者提供
台中市南屯區夜店9日凌晨有國外舞者穿緊身衣，模仿性行為動作，在台上熱舞，警方今天下午通知涉案5人到案，並依妨害風化罪送辦。圖／讀者提供

台中市南屯區夜店9日凌晨有國外舞者穿緊身衣，模仿性行為動作，在台上熱舞，警方今天下午通知涉案5人到案，並依妨害風化罪送辦。圖／讀者提供
台中市南屯區夜店9日凌晨有國外舞者穿緊身衣，模仿性行為動作，在台上熱舞，警方今天下午通知涉案5人到案，並依妨害風化罪送辦。圖／讀者提供

台中市南屯區夜店9日凌晨有國外舞者穿緊身衣，模仿性行為動作，在台上熱舞，警方今天下午通知涉案5人到案，並依妨害風化罪送辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業
台中市南屯區夜店9日凌晨有國外舞者穿緊身衣，模仿性行為動作，在台上熱舞，警方今天下午通知涉案5人到案，並依妨害風化罪送辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業

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