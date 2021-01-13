徒手爬牆偷鄰居手機 男子遇警秒心虛自首

高雄市一名男子阿川（化名）去年徒手從自家3樓頂樓攀爬至隔壁陳姓鄰居家中，並偷走一隻Iphone6s，陳姓鄰居發現手機不見，一樓又沒有人員進出，覺得奇怪趕緊報警，事後警方到阿川家中查訪，阿川一時心虛馬上承認，因阿川有多起竊盜前科，橋頭地院依侵入住宅竊盜罪嫌判刑6個月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，阿川去年7月15日半夜從住家頂樓徒手攀爬到鄰居家，再沿著兩棟建築外牆縫隙進入陳姓鄰居家2樓，當時剛好2樓房間的窗戶沒鎖，阿川看到放在桌上的手機，拿了就照原路返回家中，直到陳姓鄰居發現報警。

審理時陳姓鄰居稱，事發時他家正值服喪期間，1樓都有家人輪流守靈，當天沒看到可疑人士進出，只有2樓窗戶有被打開的痕跡，因知道阿川是警方列管的治安顧慮人口，又住他隔壁，懷疑是阿川所為，阿川也在警方依法查訪可能嫌犯時，主動坦承犯案。

阿川供稱，他因缺錢花用，到陳姓鄰居家中看有沒有值錢的東西，結果找了一圈只看到桌上的蘋果手機，事後想變賣，卻因手機需要購買憑證等資料，對方不敢收而變賣失敗，案發後已將手機歸還給陳姓鄰居。