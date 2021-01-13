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影／性侵犯申請假釋 被害人可獲得「第一手」消息

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

為落實司改國是會議訴訟被害人參與精神，法務部司法院共同建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，未來犯罪被害人如果想知道刑案處理進度，從偵查、審判、執行到加害人何時申請假釋都可自平台獲得第一手消息。

新制今年1月1日擇定台北、新北、屏東3個地檢署試辦3個月，適用範圍為殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄人勒贖罪、性侵害犯罪等5大類型犯罪，犯罪被害人與被害人家屬，都有知之權。

法務部長蔡清祥今天說，未來平台將研究納入更多的刑事犯罪適用，考慮將應用範圍向前推展到司法警察偵辦階段也可套用，建構以被害人為中心的司法保護制度。

法務部調部辦事、主任檢察官鄧巧羚說，被害人在偵查階段可獲知的資訊，包括強制處分結果、偵查結果、被告通緝到案的時間；審判階段可得知案件辦理進度、審判結果；執行階段可以得到受刑人入監、申請假釋、出監的最新訊息。

鄧巧羚說，性侵害案的被害人害怕加害人出獄，進入平台後，當加害人申請假釋，可即時掌握，並對矯正機關是否核准假釋表示意見，相關資訊可透過電子郵件、登入平台查閱，民眾如不熟悉，也可以到地檢署窗口由專人協助處理。

法務部調部辦事、主任檢察官鄧巧羚說明「刑事訴訟資訊獲知平台」功能。記者王聖藜／攝影
法務部調部辦事、主任檢察官鄧巧羚說明「刑事訴訟資訊獲知平台」功能。記者王聖藜／攝影

假釋 司法院 法務部

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