老闆娘疑向東華學生吸金 最慘被騙170萬元

花蓮壽豐鄉中正路一家簡餐店林姓老闆娘，長期以互助會投資名義向東華大學近20名學生吸金，又欠打工學生薪資，共350萬元，有人從學生被騙到出社會共170萬，老闆娘卻疑似捲款而逃，學生向警方報案。警方表示，正積極偵辦中，校方也視情況提供法律顧問諮詢協助。

林姓老闆娘在東華大學附近開簡餐店約20年，招牌是好吃的豆干，不時請學生吃東西、話家常，學生也常光顧。近年疑似開標會，以互助會名義，要求學生拿現金出來投資，承諾有利息可領，剛開始依照約定給幾千元利息，但後來開始找各種藉口不給錢，最後老闆娘於6日捲款跑路，人間蒸發。

謝姓畢業生說，男校友在簡餐店打工2、3年及畢業2年期間，持續借款給老闆娘，陸續被騙170餘萬元，詢問他得知剛開始都有領到利息，但後來也都沒有收到欠款。事後跟其他受害者討論，懷疑是老闆娘跟學生借錢，再償還其他學生，久而久之錢坑愈補愈大洞。

東華大學法律系李姓學生表示，林姓老闆娘沒有詳細說明互助會運作模式，只告知需要資金投入，過一段時間就會還清，還有利息可領，最少的時候一次就拿2萬元，多則有5萬至10萬元不等，更曾欠打工學生薪資。經詢問後，發現受害者近20名，決定組成自救會，共同蒐證提告。

他說，老闆娘借錢時都告知要用現金，也沒有簽借據，只有通訊軟體對話紀錄；老闆娘還一直道歉，稱「做了超過自己能力的事情」、「一定會籌錢給你們」等，但後來都聯繫不上。

附近的餐廳業者表示，有聽說林姓老闆娘疑似賭博，可能因為這樣到處借錢。被騙的居民則說，標會是前幾年才有，怎麼會騙學生錢，「太沒有道理」。

幾名學生代表已到地檢署按鈴提告詐欺，吉安警分局偵查隊主動聯絡學校，學生也預定17日到警局做筆錄，希望能提公訴，扣押老闆娘財產，法扶中心會提供法律協助。