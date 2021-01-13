台南機車騎士闖紅燈錄影檔被洗掉 法官：舉證不足不罰

台南市蘇姓男子前年9月30日中午駕駛機車，行經永康區中正南路與正南八街口涉闖紅燈，遭員警製單舉發，蘇強調已轉綠燈而拒簽，逾期未繳納罰鍰，台南市交通局裁處2700元並記點3點，蘇提行政訴訟，經調閱現場錄影檔，員警則稱檔案「已整理掉了」，台南地院認舉證不足，撤 銷原處分，可上訴。

蘇表示，違規當天行駛方向為綠燈，並無闖紅燈情事，請求調閱監視器證明清白，並請法官撤單。

台南市交通局指出，前年9月30日12時43分，蘇駕駛機車，行經永康區中正南路與正南八街口闖紅燈，經警攔停後製單舉發，違規事證明確；蘇逾期未繳納罰鍰或到案聽候裁決，該局依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等，裁處最高額罰鍰2700元，並記違規點數3點。

永康警分局指出，員警確實目睹蘇騎乘機車由中正南路紅燈左轉正南八街，依法攔停並製單舉發。蘇在現場與舉發員警耗時27分鐘，遲遲不願在舉發單簽名，員警明確告知「若你消極不配合不簽名，視同拒簽」。

據指出，現場確實有全程錄影錄音，惟後續自行全般檔案整理時，不慎將本案現場錄影音檔整理掉了。舉發員警去年6月間則回覆本案，表示已無現場錄影音檔可呈供。