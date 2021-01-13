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變造存款證明 「英倫產後護理之家」負責人判刑確定

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

「英倫產後護理之家」經營者京倫集團董事長李俊琳、胡白玫夫妻，被控變造銀行存款證明矇騙新加坡女富商李承恩，一審依偽造文書罪判刑5月、4月，檢方上訴，台北地院駁回上訴案，判刑確定。

李承恩20多年前在美國認識胡白玫，2011年起，斥資數十億陸續參與李俊琳、胡白玫介紹的多筆不動產投資案，後來發現投資款遭侵占而提告。

檢方指控，李俊琳、胡白玫為應付李承恩查帳，2012年12月變造銀行存款餘額證明單，將帳戶餘額改為4.1億元，再透過不知情員工以電子郵件傳給李承恩，涉犯偽造文書罪。

一審法院審理，考量李俊琳、胡白玫沒有前科，犯行不重大，各判刑5月、4月，得易科罰金15萬元、12萬元，不過，檢察官認為法官量刑過輕，提起上訴，二審合議庭審理認為，一審量刑並無不當，駁回上訴。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

偽造文書 檢察官 新加坡

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