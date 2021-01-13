男急性發病燒水果攤、資源回收場 服刑前先監護3年治病

罹患思覺失調症張姓男子日前急性發病，持打火機燒水果攤帆布和資源回收場紙箱，鄰近的安全帽店鐵皮變色、物品燒毀。士林地院依照放火燒建築物未遂罪，判處10月徒刑，先到相當處所監護3年治病。

判決指出，2019年7月間，張向貨車水果攤、資源回收場借零錢等事，心生不滿，情感性思覺失調症急性發作，致辨識行為違法及依其辨識行為能力顯著降低，持打火機燒蓋著水果攤的帆布，見到火勢猛烈後，又點火燒資源回收場前的紙箱。

帆布火勢燒燬火果攤的物品，且延燒到意旁的安全帽店，燒燬冷氣、安全帽、雨衣商品等；紙箱的火勢則燒掉回收紙箱和鄰近的貨車車頭，致生公共危險。當時計程車司機路過報案，經消防人員到場撲滅火勢，安全帽店建築物才沒被燒燬。

警方循線追查涉案的張男到案。監視器畫面顯示，水果攤和安全帽店僅距離不到2公尺，中間無任何屏蔽物阻隔火勢，攤位緊靠大樹，樹枝茂密且橫越安全帽店屋頂，火勢延燒整片帆布及蓋住的水果攤，張男目睹火勢變大後離開現場，約1分鐘又放火燒資源回收場紙箱。

火調鑑定報告顯示，安全帽店夾層東面鐵皮已嚴重受燒變色，內部擺放部品延燒嚴重，張男放火燒帆布的行為，足以延燒安全帽店建築物。張男辯稱，沒有蓄意想要燒安全帽店及貨車，是因為火勢蔓延才燒到。合議庭不採信其說詞。

張男罹患情感性思覺失調症進30年，多次住院原因多為社會心理壓力事件、藥物服用不規則等，案發前最後一次門診為2019年5月間，直到案發前未就醫，至少1個月未規則服藥，致精神病症惡化，案發當日張男至急診就診，可見明顯精神病症狀，思考邏輯偏離常態，且行為衝動控制不佳。

鑑定報告指出，張男疾病已呈現慢性化，且有社會職業功能障礙，言談鬆散及邏輯異常之思考障礙等情形，因精神病狀態急性發作而致生犯行，並非僅處於酒精使用影響所致。合議庭認定，張男因病症干擾，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低，依法減刑。