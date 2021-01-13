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怨父親不幫忙置產 逆女「原子筆」刺母親判拘60日
萬姓女子因父親不幫她買房子，對父親咆哮，母親勸和時，被萬女揮拳攻擊，且拿姑姑遞來的原子筆將母親戳得頭破血流，萬女、萬女的姑姑被訴；台北地院審理，今天判萬女拘役60日，得易科罰金6萬元，萬女的姑姑無犯意，獲判無罪。可上訴。
萬姓女子的父親在台北市中正區、大安區有多筆房產，萬父曾因遺產處分與妹妹(即萬女的姑姑)發生不快，萬女近年開始埋怨父親不幫她買房子，萬女因此與姑姑站同一陣線，與萬父關係緊張。
2018年12月7日，萬父與妻子到弟媳住拿租金，萬女前來應門，父女一見面就爭執，萬女對父親咆哮，作勢打人，萬女的母親則在一旁勸說「怎麼可以這樣」等，萬女聽到母親教訓開始遷怒，轉朝向母親攻擊。
檢方指控，萬女先抓住母親的頭髮，朝母親前腦揮拳，又掐住母親身體，拉母親去撞牆，萬女的姑姑站在一旁，順勢將手上的原子筆遞給萬女，萬女接過原子筆後當成武器，另刺向母親的頭部。
萬女的母親受傷倒地後，送醫救治，母親被攻擊造成頭皮處有3公分的撕裂傷、臉部與腳部也有多處挫傷，控告萬女殺人未遂罪，檢察官偵辦，將萬女依傷害直系血親尊親屬罪起訴，姑姑則被認定為共犯，也依普通傷害罪起訴。
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