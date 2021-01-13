聯合國500億基金助台發展？假大使稱：跟蔡英文通訊過

有詐欺和偽造文書前科的劉姓、盧姓2名男子，對外宣稱自己是迦納總統任命的全球人道大使，四處訛詐國人錢財，而且為了取信被害人，還偽造總統蔡英文的簽名，製作假的總統府邀請函和央行匯款單，得手270萬元；新北地檢署今天以行使偽造公文書罪起訴劉、盧2人。

檢調調查，劉、盧對外宣稱是迦納總統提名的聯合國西非地區人道官員，後來獲選全球人道大使，負責經濟發展基金的運用。2017年底，2人宣稱有500億美金將匯入台灣，協助台灣經濟發展，但基金匯入需要先付手續費，如果願意幫忙，等基金到位，將優先協助資助者的企業。

劉男為了取信民眾，解說時還拿出一堆文件，指計畫已獲總統蔡英文、中央銀行總裁楊金龍和財政部長蘇建榮等人背書；由於文件上附有中、英文簽名，有民眾一時不察，誤信匯了270萬元才發現受騙。

偵訊時，劉男否認犯行，辯稱自己雖然沒有跟蔡英文見過面，但有用電腦通訊軟體跟蔡英文、陳建仁和楊金龍等人聯繫過，並稱有銀行資料可證明他在海外確實有鉅款。不過，盧姓男子證稱資料都是劉男準備，也沒看過劉男進總統府或央行。