聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合國500億基金助台發展？假大使稱：跟蔡英文通訊過
有詐欺和偽造文書前科的劉姓、盧姓2名男子，對外宣稱自己是迦納總統任命的全球人道大使，四處訛詐國人錢財，而且為了取信被害人，還偽造總統蔡英文的簽名，製作假的總統府邀請函和央行匯款單，得手270萬元；新北地檢署今天以行使偽造公文書罪起訴劉、盧2人。
檢調調查，劉、盧對外宣稱是迦納總統提名的聯合國西非地區人道官員，後來獲選全球人道大使，負責經濟發展基金的運用。2017年底，2人宣稱有500億美金將匯入台灣，協助台灣經濟發展，但基金匯入需要先付手續費，如果願意幫忙，等基金到位，將優先協助資助者的企業。
劉男為了取信民眾，解說時還拿出一堆文件，指計畫已獲總統蔡英文、中央銀行總裁楊金龍和財政部長蘇建榮等人背書；由於文件上附有中、英文簽名，有民眾一時不察，誤信匯了270萬元才發現受騙。
偵訊時，劉男否認犯行，辯稱自己雖然沒有跟蔡英文見過面，但有用電腦通訊軟體跟蔡英文、陳建仁和楊金龍等人聯繫過，並稱有銀行資料可證明他在海外確實有鉅款。不過，盧姓男子證稱資料都是劉男準備，也沒看過劉男進總統府或央行。
檢方調查，劉男提出的海外資金證明資料有假，相關的匯款紀錄也並非事實，用來詐騙民眾的央行單據也與實際格式不同，且無其他證據能證明他與盧男在海外有巨款，因此認定2人涉犯詐欺取財、行使偽造私文書和行使偽造公文書等罪，應從一重以行使偽造公文書論罪量刑。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言