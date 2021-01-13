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台灣認同度近9成 不相信選舉公平

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

台灣智庫副執行長董思齊指出，64.0%的民眾認為自己是台灣人，31.8%認為自己兩者都是，僅2.1%認為自己是中國人。 (台灣智庫)
台灣智庫副執行長董思齊指出，64.0%的民眾認為自己是台灣人，31.8%認為自己兩者都是，僅2.1%認為自己是中國人。 (台灣智庫)

「台灣認同在未滿40歲的青年世代高達9成以上，已趨穩定！」親綠的台灣智庫13日公布民調，64.0%的民眾認為自己是台灣人，31.8%認為自己兩者都是，僅2.1%認為自己是中國人，較上一次調查增加4.2%；另外，若只能在台灣人或中國人中擇一，86.8%的民眾認為自己是台灣人。

64.0%認為自己是台灣人

台灣智庫副執行長董思齊指出，64.0%的民眾認為自己是台灣人，31.8%認為自己兩者都是，僅2.1%認為自己是中國人，民眾認同自己為台灣人的比例，較上一次調查增加4.2%；若只能在台灣人或中國人中擇一，86.8%的民眾認為自己是台灣人，尤其認為自己是台灣人的比例在未滿40歲的年輕世代已高達9成以上。

「民眾認為政府重不重視自己的權益與意見呈現正反拉扯。」董思齊指出，65.4%的民眾認為投票能有效地影響政治，54.5%的民眾相信台灣的選舉是公平公正沒有舞弊的，但針對自身的權益是否被政府重視一題，從數據顯示，意見呈現極大的落差。民進黨支持者中有79.4%認為自己的意見有受重視，而國民黨支持者中，僅有9.4%。

網路成主要發聲方式

「從這份民主體檢報告來看，整體算是審慎樂觀，但又有一些隱憂。」台灣大學社會系教授何明修點出，樂觀處為國家認同度穩定，隱憂則在於有54%民眾認為台灣選舉公平公正沒有舞弊，但卻有40.6%不相信選舉，又有47%認為政府重視自己的權益與意見，43%認為不重視，呈現出明顯的藍綠分歧，若未來選舉勝負差距小、落選人不願認輸，可能讓台灣陷入危機。

陳亭妃則表示，88.4%的民眾為自己身為台灣人感到光榮，創歷史新高，2019年為75%，去年則是78%，顯示對身為台灣人的光榮感是逐年遞增；另外，從民調中顯示，民眾現在多利用網路或媒體表達意見，如高達46.3%的民眾選擇以網路為主要發聲的管道，未來政治環境、行政單位都要轉型，須透過網路平台等接收更多年輕人的訊息，才能貼近民意。

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台灣人 董思齊

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