不滿被分手 台南粗工佯稱還債硬上前女友判3年8月

台南市許姓粗工前年初結交一名女朋友，但因個性不和多次分分合合，期間積欠女友8萬元，前年8月間分手後，許以還錢為借口，邀她到租屋處給2000元，要求復合遭拒，許直接硬上還抓花女方的臉，並嗆「再哭就讓妳死」，她則在友人陪同報警驗傷且吃事後避孕藥，許否認強制性交，台南地院合議庭審理後判他3年8月徒刑，可上訴。

許辯稱，前年10月16日中午約女方到租屋處，要給她吃飯錢，並不是要清償積欠其債務，當時兩人處於分分合合狀態，當天應該是有交往，所以是先發生性行為，之後才為了債務的事情吵架，鬧得不愉快。他強調，沒有違反女方意願，且她臉上的傷也不是他所造成的云。

女方指出，與前男友有金錢上糾紛，因為後來分手，他曾告訴友人，他出於報復心態，錢不打算還她，要折騰她。當天許先拿2000元給她，拿完後，她準備離開，許有意跟她復合遭拒，情緒開始轉為憤怒。

她指出，當時她轉身要走，他先拉住她的手，並扯其外套和上班的衣服，她反抗說不要，仍遭 他用雙手抓住雙手，並強壓在床上，「我只記得當時我一直哭」。許恫嚇她「再哭就讓妳死」，掐住脖子，把她的衣服和裙子脫掉後，沒戴保險套直接硬上。

過程中，女方手部有小傷口、臉也有傷；事發後友人提此事，並幫她買事後藥，一開始她自認倒楣不願去驗傷，不想讓很多人知道這件事，直在友人堅持下，報警驗傷。她哭訴「到現在我還不願意相信，你真的失去理智成這樣」。

友人證稱，接到對方電話，指自己被欺負，哭的聲音比說的話還大聲，他都聽不懂，電話中14分鐘幾乎都是哭哭啼啼的聲音。友人說，她擔心懷孕，還幫她買事後避孕藥。