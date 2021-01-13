分屍案嫌犯罵審判未經以色列同意 高院：受惠我國良多不安分

以色列、美國雙重國籍男子孫武生懷疑加拿大男子顏柏萊當警察線民，夥同美國人班特用鍊鋸、美工刀割破顏的氣管，再用開山刀分屍。台灣高等法院今依殺人罪各判孫武生和班特無期、12年6月徒刑，刑後驅逐出境。孫對判決不滿，並指審理不公，且稱法院以以色列人身分來審他，卻未獲以色列同意，有違國際法。

另兩名被告何傑生（美籍）、吳宣(我國與美國雙重國籍)，被依幫助傷害罪各處1年6月、與6月得易科罰金之刑。因何過去曾遭羈押1年6月，若未來判決確定也不用再入獄。

班特、孫武生、何傑生都來台教美語，吳宣則向孫學習刺青。顏柏萊為販賣毒品，曾請孫設計網站。顏2018年5月持毒被逮僅受勒戒處分，有意退出販毒生意又不肯交出客戶名單，孫武生懷疑他是警方線民，同年8月21月在永和河濱公園和班特聯手殺他。

孫事後逃往菲律賓，直至當年9月6日在黎剎省落網，才押解回台；當時他向員警表示台灣剛執行死刑，他希望遣送以色列、不想回台。

高院因認定殺人犯意萌生時間與一審不同，因此撤銷改判。高院認為孫武生與顏柏萊於2018年7月16日見面後，隔天就上網搜尋人體解剖圖，並邀吳宣到中正橋台北端把風；8月20、21日囑請何傑生攜帶裝有更換衣物的旅行袋與汽油到場。班特與孫行凶前先戴好手套，可見早有殺人犯意，不是顏倒地昏迷後班特才有殺人之意、與孫分工。

高院認為孫來台數年，除教美語還開刺青工作室，在台謀得一席之地，也在政大研究所深造，受惠我國良多，應該安分守己，不應再有過去在美國領域犯案的脫序行為，但他卻漠視我國毒品禁令，不僅長期吸大麻，還替顏架設犯毒網站，也主導全案犯行。因班特後來坦承殺害、屍毀經過，使案情大白，兩人量刑有別。

兩人羈押期將在26日屆滿，合議庭宣判後隨即開延押庭訊問。班特對延押沒有意見，並表示會勇於面對台灣司法；不過孫武生則對判決相當不滿，並認為自己的前女友和兒子都在台灣，與台灣地緣強烈連結，不會逃亡。

孫武生說，落網時的筆錄「翻譯錯誤」，他沒有要偷渡，去菲律賓是要處理簽證事務，並想在菲國找律師諮詢他「放煙火、燒衣物」的問題。因孫曾瀏覽遊艇、馬尼拉至泰國距離等網站資訊，被懷疑想逃亡，他也認為這和逃亡是兩回事。