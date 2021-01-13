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「騙扁小子」黃琪詐前男友母親近億不認罪 開庭辯：只為嫁進好人家

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪被控詐欺林姓前男友的劉姓母親近億元，並冒充名人詐騙口罩、病歷證明，依多罪起訴，目前羈押中；台北地院今天開庭，黃琪出庭否認犯罪，還稱只是為了「嫁進好人家」才跟林在一起，卻落得如此下場。

劉婦的委任律師說，黃琪所提證據是單方面製作的文書，不具證據能力，由於黃琪押期將本月26日屆滿，有審查是否延押必要，黃琪的律師稱，黃琪就起訴案情已部分認罪，詐騙劉婦也無再犯之虞，希望法官裁定停止羈押。

台北地院今天審理重點在黃琪詐騙劉婦近億元案情，黃琪否認犯罪，他表示，開庭時提出每一份答辯狀都覺得慚愧，因為連7000塊的小錢要求查清楚，就為了，「彈劾」劉婦提告的證據，證明劉婦說的並非事實。

黃琪還說，他為了「嫁進好人家」才跟林在一起、討好劉婦，本可以大方A錢卻沒有；黃說，就算他現在要以死明志，都會被認為畏罪自殺，因此絕對不會想不開，更希望法官認真檢視證據，他有信心司法可以還他清白。

黃琪（中）。圖／聯合報系資料照片
黃琪（中）。圖／聯合報系資料照片

黃琪 詐騙 律師

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