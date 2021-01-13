酒駕撞死3人被判8年10月 他又和少女嘿咻懷孕再判5月

貨車司機朱汶珽前年8月4日替友人代班送貨，卻酒駕高速過彎失控，當場撞死2名環保志工、1名路人，引發社會公憤，朱一、二審被依酒駕致死判8年10月，民事一審判應賠家屬257萬元；但朱事前還和1名15歲少女性交，並讓她懷孕生下1名女嬰，桃園地院再依妨害性自主判朱5月，可上訴。

起訴指出，朱（25歲）2018年4月至2019年4月間，明知少女是14歲以上未滿16歲之人，卻在對方住家以不違反她意願下，陸續發生2次性行為，導致少女在2019年6月生下1名女嬰；朱坦承犯行，並有相關鑑定佐證，檢方依法起訴。

法院審酌，朱明知少女身、心尚在發育，對性智識、自主能力未成熟，竟仍和對方性交並生下1女，影響少女日後生涯發展，考量朱犯後坦承，具有悔意。

法院認為，且犯案時年僅23、24歲，少女及其父親都表示不願提告也答應原諒，審理後依2個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，各判朱3月，應執行有期徒刑5月。

朱男2019年8月4日當天清晨行經蘆竹大竹路288巷過彎失控，撞死正在掃街的黃姓、謝姓2名環保志工以及葉姓路人，路旁好幾輛車也受波及遭撞爛，檢方起訴求重刑，桃園地院痛斥朱無照酒駕達0.64，還以高速94公里過彎釀3死悲劇，判他8年10月，經高院駁回，仍在上訴中。