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永和分屍凶手孫武生怕台死刑曾逃菲 高院仍判無期徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍，案件喧騰一時，涉殺人、毀棄屍體和幫助傷害等罪的3名外籍男子和雙重國籍的吳宣，一審分別被判6月至無期不等刑期。台灣高等法院今撤銷改判，但刑度仍與一審相同，主嫌孫武生維持無期徒刑，刑之執行完畢後驅逐出境。

一審時，孫武生被依殺人罪處無期徒刑，班特被判刑12年6月，何傑生犯幫助傷害罪處1年6月刑。同樣犯幫助傷害的吳宣則被處6月得易科罰金之刑。二審時，孫武生和班特部分撤銷改判，但刑度相同。

擁有以色列、美國雙重國籍的孫武生（41歲）先前除在政治大學上課，也開刺青工作室、教英文，有工作時，月薪6至7萬元。檢方起訴指出，顏柏萊因妻子（已歿）曾在孫武生的刺青店上班而結識，因都有抽大麻的習慣，成了販毒合作夥伴，並與班特（美籍）、何傑生（美籍）、吳宣（本國籍）等人漸漸發展成組織。

顏因2018年5月持毒被逮僅受勒戒處分，有意退出販毒生意又不肯交出客戶名單，遭孫武生懷疑是警方線民，同年8月21月在河濱公園遇害。顏死亡後兩天，經飼養的小狗引路，友人才在新店溪畔發現遺體。

孫武生事後搭機逃往菲律賓，直至當年9月6日在黎剎省落網，才押解回台；當時他向員警表示台灣槍決了死刑犯，他怕被判死刑，希望遣送以色列、不想回台。

班特表示，案發當天他與孫武生一起前往河濱公園找顏柏萊，三人聊了一陣子，突然有人放煙火，孫武生就拿出線鋸勒住顏的脖子，並用美工刀畫破顏的氣管，事後才跑到附近找何傑生拿衣服和汽油滅證，也是事後才知吳宣在對岸。何傑生和吳宣承認幫忙買刀、送東西和把風，並稱是聽孫武生指示，事前不知道這些東西是用來殺人分屍，知情後不敢張揚是怕自己也遇害。

去年9月11日高院法官曾德水曾到場實地勘察，目擊的張姓釣客證稱，2018年8月21日當天曾見孫武生和班特在河濱走來走去，當還聽到「砰」的一聲，他到河邊看，看到「一包、一包」的東西被丟到新店溪裡面。

高院開庭期間，孫武生一度以「猶太節日不能開庭」等理由不想開庭，還不滿美國在台協會（AIT）僅提供班特、何傑生協助，認為遭受不公平待遇。

永和分屍案主嫌孫武生。資料照片。記者陳俊智／攝影
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美籍男子班特（黃衣）。資料照片。記者王長鼎／攝影
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