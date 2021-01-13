病患不想回醫院「想被關」 跑進超商大喊搶劫被訴

罹患思覺失調症的廖姓男子，去年在豐原醫院超商內，大聲向曾姓店員恫嚇稱「我要搶劫」、「把錢給我」，動手欲拿櫃檯收銀機內的現金，經甘姓保全壓制在地，辯稱「我不想住清海醫院，我覺得去搶劫就可以被關」，台中檢署今天依恐嚇取財未遂罪將他起訴。

檢察官查出，廖男雖罹患思覺失調症，但照顧他的清海醫院杜姓護士證稱，廖是因發燒至豐原醫院急診室就診，且有在服精神科的口服藥。檢察官認廖既有服用口服藥物控制其精神疾病，且當時僅是發燒，而非精神疾病就診，難認廖因精神病影響而欠缺辨識能力。

起訴書指出，廖男去年8月31日下午，手推點滴架進入台中市赤原醫院超商內，向超商櫃檯內的曾姓店員恫嚇「我要搶劫」、「把錢給我」，並徒手欲拿取櫃檯收銀機內現金，致曾心生畏懼而逃離櫃檯，適急診室內林姓護理師發現，立即通知甘姓保全將廖壓制在地。經曾姓被害人報警處理。