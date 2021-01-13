影／台中夜店重新開幕 找女舞者穿緊身衣演3P警查辦

台中市南屯區一家夜店9日重新開幕，除了找來歌手外，還安排兩名女舞者身穿肉色緊身衣，在舞台上模擬性行為動作，影片在11日上午被丟到臉書社團，引發警方關注，並在昨天下午通知業者到案說明，業者強調，女舞者是穿緊身衣「三點不露」，不過警方仍依妨害風化罪，依法函辦。

臉書粉專「黑色豪門企業」，11日上午發布一段南屯區夜店內女舞者的表演影片，影片中2名女舞者在穿著緊身衣，熱舞擺豚，甚至模擬多人性行為的動作，影片上線後，引發台中市第四警分局大墩所關注，並通知業者、店長到案說明，另外也後續安排臨檢，查察不法。

大墩所在昨天下午3時許，通知該店店長、業者到案，但二人辯稱，女舞者未露三點不違法，不願透露舞者姓名，並主張自身權益，認為要等到收到辦案通知書，才願到場接受調查，全案將由大墩所請分局核發辦案通知書後，通知涉案人到案說明。

大墩派出所表示，業者僅以「三點未露」自信未違法，但刑法妨害風化猥褻定義，依大法官會議第407號解釋文精神，略以猥褻，乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化之出版品而言。