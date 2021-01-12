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好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

每晚喝高粱才睡的著 工人這天晚喝2小時隔早被抓酒駕

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

吳姓男子昨晚喝了高粱入睡，隔天早上騎車上班去工地被警方抓到酒駕，酒測值0.44。圖為示意圖／報系資料照
吳姓男子昨晚喝了高粱入睡，隔天早上騎車上班去工地被警方抓到酒駕，酒測值0.44。圖為示意圖／報系資料照

吳姓男子做工，一早騎車到工地途中行經台北市警方設置的路檢點被查出酒駕，他稱昨晚喝了高粱就入睡，一早起床沒感覺自己有酒意，也未頭暈，沒想到酒測值超標，警方詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，吳男（64歲）日前早上7點多，騎車行經台北市一處路口遇上警方路檢，因他臉部有酒容，且身上傳出酒味，警方對他酒測，酒測值0.44毫克，被警方帶回派出所偵辦。

吳男解釋，他每晚必須喝高粱才睡的著，平均一罐600cc高粱分3天喝完，每天晚上7點開始喝，喝完就睡，當晚只是晚喝2小時，沒想到隔天早上酒測值超標，以往不曾被抓過酒駕。

吳男說他在台北市做工，當天是從板橋住家騎到工地準備上班。警方詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 北市 酒駕

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