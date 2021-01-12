居服員幫糖尿病患者洗澡 疑沖洗腳致燙傷截趾獲判無罪

士林地方法院。圖／本報資料照片

王姓居服員遭指控，2018年10月27日在洪姓糖尿病患者家中，幫忙沐浴，以蓮蓬頭幫忙沖洗足部，貿然以熱水沖洗左腳，導致左腳燙傷，就醫後經清創，五隻腳趾遭截趾，依業務過失致重傷罪起訴。士林地院審結，認為居服員以溫水沖腳，未違反注意義務，也難以認定造成燙傷傷勢，判決無罪。

王姓居服員稱，當日讓患者坐在沐浴的椅子上，腳放在馬桶蓋上，幫忙沖洗前有測試水溫，用溫水再調降水溫，短暫沖腳不到5秒，非用熱水沖洗，燙傷與其無關，已盡到照顧糖尿病患者注意義務。

判決指出，居服員在2018年10月27日前2個月，未曾替患者洗腳，案發當日下午，患者送急診診斷疑似二度燙傷，同月28日、30日就診換藥，診斷左腳二度至三度燙傷，左足第三、四趾遠端趾骨外露，31日診斷左足三至四度燙傷，同年11月間經左足清創合併左足五趾截趾手術，有重大不治或難治傷害。

合議庭認為，案發當日居服員讓患者坐在沐浴椅，並將雙腳翹在馬桶蓋上姿勢幫忙沐浴，沐浴前均有測試水溫，以溫水沖洗身體，過程中患者感覺「有一點過熱」有閃避動作，居服員再調降水溫繼續沖洗身體，洗身體後沖洗足部時，患者雙腳仍翹在馬桶蓋上，難認居服員以熱水沖洗患者左腳。

醫院鑑定報告指出，患者足底有明顯燙傷，五個趾頭皆脫皮且呈紅色，極可能是浸泡在熱水中一段時間所致，但足背卻看起來是淺二度燙傷，後者傷勢比前者來得輕，顯然和熱源接觸時間較短。

依傷口照片判讀，燙傷傷勢快速惡化導致截肢，臨床上較不常見，除非有傷口感染或病人伴隨其他病症造成傷口癒合不良，燙傷並非截肢唯一因素，也非直接因素。居服員的行為足以導致患者左足燙傷，但傷勢不一定可導致截肢。

合議庭認為，若患者左足燙傷是居服員沖洗導致，但先沖洗身體再沖腳，為何身體沒有燙傷情形，左足底部燙傷卻最嚴重，患者燙傷究竟是否因沖洗所致，且案發前患者的腳趾是否有潰爛，均存有疑義。另，家屬平日就有用溫水浸泡、按摩患者雙腳情況，居服員以調降後的溫水沖腳，難認違反注意義務，也難認定此行為足以導致患者燙傷。居服員獲判無罪。可上訴。