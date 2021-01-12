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停紅線內被拖吊 男子不爽罵一字被起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名蔡姓男子不滿違規停車被拖吊，去年6月跑到拖吊場大鬧，不但逕自撕毀封條，想要把車開走，見工作人員攔阻，還怒飆髒話；新北地檢署今依侮辱公務員罪嫌起訴他。

起訴指出，蔡男因為把轎車停在紅線，所以被警方拖吊，而且他沒繳拖吊費，逕自撕掉警方封條就想把車開走，所以被工作人員攔阻。他見拖吊場主任出面，明知對方是依法執行公務，仍對著主任飆罵「幹」，因此被警方送辦妨害公務。

偵訊時，蔡男堅稱自己是把車停在紅線裡面，未影響往來車輛通行，強調自己沒有違規，也沒有違法。他表示當時自己身上的錢所剩無幾，要用來過生活，質疑罰款為何不能事後補繳，並稱「幹」只是口頭禪，但說法未被採信。

檢方調查，蔡男行為同時涉犯損壞封印、侮辱公務員罪和公然侮辱等罪，應從重以損壞封印罪論處。

公務員 新北

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