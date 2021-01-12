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強迫雙性人上班首日出櫃！柯達大飯店違法解雇判賠確定

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名葉姓雙性人到柯達大飯店敦南店任職櫃檯人員，卻被主管「強迫出櫃」。他事後提告求償，台北地方法院判柯達大飯店及吳姓、林姓主管應連帶賠償20萬元，另柯達大飯店應給付3萬餘元薪資差額，並提繳1867元勞工退休金確定。 示意圖／聯合報系資料照片
一名葉姓雙性人到柯達大飯店敦南店任職櫃檯人員，卻被主管「強迫出櫃」。他事後提告求償，台北地方法院判柯達大飯店及吳姓、林姓主管應連帶賠償20萬元，另柯達大飯店應給付3萬餘元薪資差額，並提繳1867元勞工退休金確定。 示意圖／聯合報系資料照片

一名葉姓雙性人到柯達大飯店敦南店任職櫃檯人員，卻被主管「強迫出櫃」，要求向同事揭露雙性人一事，嘲諷「你們要看我扮女裝嗎？」柯達大飯店事後以人事資料卡填寫不實為由違法解雇，他事後提告求償，台北地方法院判柯達大飯店及吳姓、林姓主管應連帶賠償20萬元，另柯達大飯店應給付3萬餘元薪資差額，並提繳1867元勞工退休金確定。

葉提告主張，他一出生就具有男、女性雙性特徵，父母雖將他登記為男性，但他成長過程中逐漸確定性別認同為女性，大學後固定以女性身分生活，只有身分證仍登記男性。

他2019年6月11日到柯達大飯店任職櫃檯人員，填寫人事資料時，因不知道如何填寫性別欄，便向吳姓經理表明是雙性人；吳事後和林姓主任要求他二度向早班、晚班同事說明自己是雙性人，「若有同事不接受，就必須離職」。

葉雖表明不願意，但為保住工作只好當眾說明，未料林在他說明時，還嘲諷「你們要看我扮女裝的樣子嗎？」柯達飯店事後違法解雇他；葉向台北府申訴，經認定柯達違反性別工作平等法，他認為2名主管歧視雙性身分，強迫他揭露隱私，還輕佻嘲弄，損害他人格尊嚴，向柯達飯店、吳姓經理、林姓主任求償50萬元。

另外，柯達飯店以他性別身分為由違法解雇，甚至強迫他自行離職，也違反性平法雇主義務，認為解雇不合法，請求給付3萬4800薪資差額，並提繳1867元至勞退帳戶。

柯達大飯店抗辯，葉連續無故曠職3日，公司才依勞基法終止雙方勞動契約；再者，葉雖以女性身分生活，但沒有變性，身體構造仍是男性，身分證上也記載男性，但葉卻在人事資料卡上性別欄填「女」，有欺瞞之虞，另公司沒有積欠薪資和勞退金。

吳姓經理指出，葉當時說若不相信，會自己向同事說明，如果同事反應不好，也會自己離職，他沒有要葉離職，只有叫葉請假；林姓主任則說，他沒有嘲笑葉，只是想到之前公司尾牙表演曾男扮女裝，才會說「要不要看我扮女裝的樣子」。

法院認為，雙性是極為隱私的事情，葉才剛到職不可能出於自願公開向同事說明，不採信吳、林的說法，2人要求葉揭露自身性別，作為勞務存續的交換條件，違反性平法。

另外，柯達大飯店得知此事沒有糾正或補救，反而以人事資料填寫不實解雇葉也違反性平法；判決指出，性別可區分生理性別、性別表現、性別認同等不同面向，葉有雙性徵，雖然身分證上為男性，但性別認同為女性，「在人事資料卡上勾選女性，沒有虛假、不實」，且葉到職已誠實告知主管雙性一事，並無欺瞞公司，判柯達公司、吳姓、林姓主管應賠償20萬元。

法院認為，因柯達公司違反性平法解雇葉，認定公司終止勞動契約無效，也判柯達大飯店應給付3萬4800元薪資差額、1867元勞退金；案件因未上訴，全案確定。

律師團也發新聞稿轉述葉的心聲，葉得知判決結果後表示欣慰，認為沒有人應該遭到如此待遇，但很遺憾，類似事件仍持續在社會各個角落發生，鼓勵遭遇歧視的當事人不要退縮、要積極尋求幫助捍衛自己的權利，因為每個人都是獨一無二的個體，自己有權決定要用什麼樣貌與形式活著。

一名葉姓雙性人到柯達大飯店敦南店任職櫃檯人員，卻被主管「強迫出櫃」。他事後提告求償，台北地方法院判柯達大飯店及吳姓、林姓主管應連帶賠償20萬元，另柯達大飯店應給付3萬餘元薪資差額，並提繳1867元勞工退休金確定。 示意圖／聯合報系資料照片
一名葉姓雙性人到柯達大飯店敦南店任職櫃檯人員，卻被主管「強迫出櫃」。他事後提告求償，台北地方法院判柯達大飯店及吳姓、林姓主管應連帶賠償20萬元，另柯達大飯店應給付3萬餘元薪資差額，並提繳1867元勞工退休金確定。 示意圖／聯合報系資料照片

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