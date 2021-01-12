花博公園拍照露「黑森林」不認罪 女Coser判刑3月

圖為女大生去年7月在男友攝影師陪同下至派出所製作筆錄，訊後被函送法辦。 記者蕭雅娟 /翻攝

台北市花博公園「爭豔館」去年7月舉辦台灣動漫創作展，李姓女Coser到場拍照，沒穿內褲露出「黑森林」，被訴妨害風化罪，台北地院審結，今天依公然猥褻罪判李女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

法官勸李女認罪，稱露下體雖是個人行為，但不是不會影響公眾觀瞻，願意給她自新的機會，甚至可以下緩刑判決，不希望李女後續發展受影響。

不過，李女不領情，辯稱她拍照在調整姿勢時，被別人偷拍，而偷拍的人是她的冤家；李女說。檢察官用以舉證她犯罪的臉書網頁，是私密社團，該社團風氣都是在反串、隨便講講，不能證明她犯罪。

李姓女Coser露出「黑森林」時，是休學大學生。檢方指控，李女去年7月4日與駱姓男友前往台北市花博公園「爭艷館」的動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」會場，由駱擔任攝影師拍照，李女擺姿勢時露出私處，涉嫌妨害風化，警方查辦，將李女移送台北地檢署。