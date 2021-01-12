快訊

學測英文衝刺／五大類型一一破解 作文練手感穩住就贏

染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡 陳時中曝在這2處「未配戴口罩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花博公園拍照露「黑森林」不認罪 女Coser判刑3月

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

圖為女大生去年7月在男友攝影師陪同下至派出所製作筆錄，訊後被函送法辦。 記者蕭雅娟 /翻攝
圖為女大生去年7月在男友攝影師陪同下至派出所製作筆錄，訊後被函送法辦。 記者蕭雅娟 /翻攝

北市花博公園「爭豔館」去年7月舉辦台灣動漫創作展，李姓女Coser到場拍照，沒穿內褲露出「黑森林」，被訴妨害風化罪，台北地院審結，今天依公然猥褻罪判李女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

法官勸李女認罪，稱露下體雖是個人行為，但不是不會影響公眾觀瞻，願意給她自新的機會，甚至可以下緩刑判決，不希望李女後續發展受影響。

不過，李女不領情，辯稱她拍照在調整姿勢時，被別人偷拍，而偷拍的人是她的冤家；李女說。檢察官用以舉證她犯罪的臉書網頁，是私密社團，該社團風氣都是在反串、隨便講講，不能證明她犯罪。

李姓女Coser露出「黑森林」時，是休學大學生。檢方指控，李女去年7月4日與駱姓男友前往台北市花博公園「爭艷館」的動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」會場，由駱擔任攝影師拍照，李女擺姿勢時露出私處，涉嫌妨害風化，警方查辦，將李女移送台北地檢署。

花博 偷拍 北市

延伸閱讀

動漫展露點 台科大休學女生到案

動漫祭女大生掀裙露下體 妨害風化警方今約談

相關新聞

強迫雙性人上班首日出櫃！柯達大飯店違法解雇判賠確定

一名葉姓雙性人到柯達大飯店敦南店任職櫃檯人員，卻被主管「強迫出櫃」，要求向同事揭露雙性人一事，嘲諷「你們要看我扮女裝嗎？...

花博公園拍照露「黑森林」不認罪 女Coser判刑3月

台北市花博公園「爭豔館」去年7月舉辦台灣動漫創作展，李姓女Coser到場拍照，沒穿內褲露出「黑森林」，被訴妨害風化罪，台...

退役中將收港人獻金「85歲」獲減刑 同心會838萬仍沒收

退役中將、中華黃埔四海同心會前會長羅文山，被控收受港人政治獻金8百多萬元，未依法申報又侵占公款，台北地院依政治獻金法判羅...

水利署官員左轉肇事害男大生腦傷臥床 判刑還慘賠1千萬

現任經濟部水利署南水局副局長鄒漢貴，5年前開車行經高雄楠梓區涉左轉擦撞對向騎機車的22歲何姓男大學生，造成何嚴重腦傷、昏...

台灣史上首起雙性人職場歧視勝訴 判賠20萬精神損害

2019年6月喧騰一時的柯達飯店歧視雙性人員工案，台北地方法院於去年11月27日判決共同被告柯達飯店及兩位主管，需連帶賠...

她家淹水都是樹根惹的禍 住戶也沒清疏國賠金額降一半

孫姓婦人位在台北市北安路的住家淹水，她打1999求助，但連3通電話都告知「處理完成」，她打電話向台北市工務局公園路燈工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。