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退役中將收港人獻金「85歲」獲減刑 同心會838萬仍沒收

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

退役中將羅文山（右一）2014年出席紀念七七抗戰77周年集會。圖／聯合報系資料照
退役中將羅文山（右一）2014年出席紀念七七抗戰77周年集會。圖／聯合報系資料照

退役中將、中華黃埔四海同心會前會長羅文山，被控收受港人政治獻金8百多萬元，未依法申報又侵占公款，台北地院依政治獻金法判羅2年6月徒刑、褫奪公權2年；業務侵占罪部分判刑10月，犯罪金額沒收。高等法院今改判羅2年徒刑，得易科罰金，未扣案的1萬3110元沒收；沒收中華黃埔四海同心會838萬5千元部分仍維持。

羅文山曾任陸軍官校教育長、國防部常務次長，並擔任國民黨任務型國代以及兩任國民黨中常委。檢察官指控，2008年5月到2010年11月，羅文山三度收受中共全國政協委員許智明捐贈的785萬多元；2012年8月，又收受港人何颷捐贈52萬多元。羅將百萬捐款存入私帳孳息，違反政治獻金法、犯業務侵占罪。

羅一度認罪，但聽聞檢方主張沒收犯罪所得，轉變訴訟策略，改稱捐款花在捐款人指定用途上，包括前總統馬英九人兩次選總統時，都用專款刊登報紙廣告挺馬，黃埔會訊有兩期曾刊登他與馬英九合照，還有許智明拜會國民黨榮譽主席連戰的照片。

羅稱與妻子鄭麗園和何颷曾到廣東省參加黃埔立碑，且支付何颷來台旅遊拜會的開銷，甚至辯稱許智明、何颷是同心會會員，所繳的錢是會費，「捐款與政治獻金無關」。不過北院指政治獻金法規定政治團體不得收受港人獻金，收受應向監察院申報、繳庫，港人出資在競選期間宣導政治理念，屬於「以直接、間接方式介入政治事務的政治獻金」。

高等法院就羅違反政治獻金法部分的認定與一審相同，但現行實務對違反該法的量刑多在6月以下，北院因考量羅曾任軍職、從政經歷而重判，高院認為不恰當。就業務侵占部分，一審認定羅侵占後所衍生的利息也屬侵占客體，但高院認為有違誤，且他已歸還1百多萬元，量刑過重。

高院審酌羅文山沒有前科、長年服務軍旅，侵占款項在司法機關偵辦前就返還黃埔四海同心會，加上他已85歲、有心臟病，判2年得易科罰金之刑。

中華黃埔四海同心會因羅文山違法而取得838萬5千元的政治獻金，依法應沒收，此部分高院認為一審認事用法無違誤。

政治獻金 捐款 國民黨

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