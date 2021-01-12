水利署官員左轉肇事害男大生腦傷臥床 判刑還慘賠1千萬
現任經濟部水利署南水局副局長鄒漢貴，5年前開車行經高雄楠梓區涉左轉擦撞對向騎機車的22歲何姓男大學生，造成何嚴重腦傷、昏迷臥床需呼吸器；鄒漢貴除被依過失重傷害罪嫌處6月徒刑定讞，男大生及父母另求償醫療費、精神慰撫金等，高雄地院判鄒應賠1000萬2586元，可上訴。
何姓男子去年12月坐輪椅出庭；鄒漢貴今受訪表示「我會再上訴！」他指出，承認自己有錯，但當時騎士的速度也頗快，應也有責任分擔，且騎士後來已清醒，也無診斷指會終身臥床，求償金額太高，他身為1個公務人員負擔不起。
判決指出，2016年5月27日下午5點多，時任水利署南區水資源局工程師的鄒漢貴，開車行經楠梓區土庫一路往北，到清豐二路交叉路口時，疏未注意就貿然左轉，結果對向騎機車的22歲何姓男大生閃避不及發生擦撞。
何姓男大生當場人車倒地，造成創傷性硬腦膜下血腫、右足踝開放性骨折等傷害，送醫時意識不清，治療後仍須用呼吸器，長期臥床，生活無法自理。
鄒漢貴當場向警方自首肇事，何姓男大生的父親事後表明提告，法院一、二審認為，依車輛行車事故鑑定委員會的鑑定，鄒為轉彎車未讓直行車先行，是肇事原因，男大生則無肇事因素；考量鄒雖符自首要件、認罪，但僅願賠400萬跟家屬要求2000萬有差距，依過失傷害致人重傷罪判6月，可易科罰金18萬元定讞。
何姓男子及父母向鄒漢貴民事求償，主張包括何姓男子的醫療費40多萬、至平均壽命77歲所需看護費用770萬、精神慰撫金300萬，另父母分別精神慰撫金200萬，總計1115萬多元。
鄒漢貴審理時辯稱，醫院沒開出何姓男子需專人全天或半天看護的診斷證明，且精神慰撫金過高；法官認為，何目前仍日常生活無法自理，需使用呼吸器、長期臥床，並依賴家人照顧，也無法佐證狀況有好轉，可見有終身接受全日照顧的必要，判賠何姓男子1000萬2286元，何父母各150萬元。
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