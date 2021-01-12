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她家淹水都是樹根惹的禍 住戶也沒清疏國賠金額降一半
孫姓婦人位在台北市北安路的住家淹水，她打1999求助，但連3通電話都告知「處理完成」，她打電話向台北市工務局公園路燈工程管理處表示要自費先處理，結果發現是人行道榕樹樹根竄入私人排水管致雨水回堵。孫請求國賠，台北地院判公燈處賠償37萬元，公燈處上訴，高等法院認定孫婦也有一半責任，賠償金額降為18萬餘元。
孫姓婦人表示，2018年8月3日至19日間，雨水從公共下水道回堵，她家的家具泡湯。23日她自費請水電工挖掘，找到在排水管管口的樹根，這才知道是屋前的榕樹樹根竄至屋子的排水道，堵住了排水管管口。
公燈處辯稱沒有清疏排水管的義務，並指溝壁的根系並未竄入排水管，孫婦清管時取出的是「粗黑的一團」，認為不是榕樹根造成。不過林姓工人證稱，清出的東西是樹根，在做工程清管之前，公燈處雖已做過斷根處理，但排水管裡的東西「是從下水道的根長進去」。
台北地院認定那「團狀物」是混雜泥土的樹根，孫婦求償裝潢、油漆等損失共56萬餘元，衡酌後判公燈處賠償37萬4139元。
高等法院則認為，孫婦家之所以淹水，確實是因樹根而起，而公燈處為路樹的管理人，因欠缺管理害民眾損失財產，孫婦求償有理。
但下水道法規定「用戶排水設備之管理、維護，由下水道用戶自行負責」，高院認為孫婦也應負管理維護責任，也就是要定期疏通排水管。因孫婦沒舉證有清疏排水管，公燈處抗辯她也有過失一事可採信，判公燈處的賠償責任為二分之一，也就是只須賠孫婦18萬7070元確定。
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