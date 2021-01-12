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6拍創記錄 澎檢扣2陸船高於底價順利標出

中央社 / 澎湖縣12日電

澎湖地檢署查扣的中國大陸籍「長鑫36號」運砂船、「豐溢9969號」抽砂船2艘違法船舶，今天第6拍順利標出，均由泛亞工程建設分別以高出底價1931多萬和880萬元得標。

今天的第6度公開拍賣，由澎檢主任檢察官朱華君主持。「長鑫36號」運砂船底價為新台幣3207萬400元，僅泛亞工程建設股份有限公司1家投單，最後以高於低價1931萬9600元的5139萬元得標。

「豐溢9969號」抽砂船底價1320萬元，有泛亞、尚宏富有限公司2家投標。開標結果由泛亞工程以高出底價880萬元的2200萬元得標。兩拍賣案須在19日前繳清價金。

另外，澎檢指出，2艘查扣在高雄的陸船，從去年9月陸續進行5次拍賣都告流標，衍生碼頭碇泊、鑑價與清潔等費用，累積超過500萬元，都將由得標者支付。泛亞公司代表表示，今天參與投標是公司的決定，所幸順利得標。

朱華君表示，這2艘陸船在業界可能沒有其他用途，加以疫情期間，以及規定須有中華民國籍的自然人或法人才得以投標，並限定5年內不得轉移大陸地區、航港單位5年內不得除籍等，導致5度拍賣都告流標。

澎湖地檢指出，1萬6468噸的「長鑫36號」、4226噸的「豐溢9969號」，去年10月間在澎湖七美鄉西南的中華民國專屬經濟海域「台灣灘」違法抽取海砂，經澎湖地方法院判決有罪確定，2船一併宣告沒收。

澎湖

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