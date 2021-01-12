男童遭處罰波比跳與公開描述搶鉛筆盒過程 獲賠16.5萬

台北一名男童因遺失物品遭學校處罰跳波比跳，還遭老師要求在教室描述與同學搶鉛筆盒事件，男童和其母親提告請求國賠。士林地院認為，波比跳有類似體罰動作，與公開描述紛爭，均侵害男童人格發展，獲賠16萬5千元。可上訴。

原告主張，男童在2018年間，遭學務組長、學務主任依領回個人遺失物，多次處罰跳波比跳30下；與女同學糾紛遭處罰跳波比跳300下；男童遭同學搶走鉛筆盒、追逐遭霸凌，導致右側腹股溝瘀傷、包皮挫傷、左側胸廓疼痛，校方強迫男童在教室重演霸凌重，違反調查霸凌事件等，侵害人格發展權、隱私權等，請求賠償男童69萬餘元、男童母親27萬元。

校方抗辯主張，波比跳是學校晨間暖身運動，目的維持學童基本體能，強度不同於成人的波比跳，學生均可完成20至40次，學生若物品遺失太久或無法描述遺失物品，需填寫事件經過單，也可選擇愛校服務或體能運動；男童因遺失物品自主選擇波比跳，目的在督促自我警惕、培養愛惜物品觀念，非體罰。

校方指出，鉛筆盒事件無要求學生演練、對質，校方二度招開會議判斷非校園霸凌，男童母親再向學校申覆，因應小組重啟調查，2019年認定為校園霸凌，啟動輔導機制。

法院認為，男童在跳的波比跳較為簡單，但有類似半蹲、撐地等體罰動作，校方因男童遺失蛙鏡、紙摺斗笠帽、水壺等，各至少處罰跳波比跳20下；男童和女同學下課玩耍、追逐，不慎撞到女同學，惹哭女同學，男童不願道歉，遭老師處罰跳150下。原告提出的照片無法證明肌肉撕裂傷與肌腱發炎。

鉛筆盒事件則是男童在走廊拋接鉛筆盒，遭同學取走，3人在樓梯追逐拉扯，為搶鉛筆盒遭撞、踢傷。法院認為僅是單一事件，非校園霸凌，但校方要求學生們在教室描述發生經過，就其中說詞不一進行比劃，造成男童擔心同學評論等壓力，侵害人格發展權。